L’exprimer ministre italià Silvio Berlusconi estudia renunciar a presentar-se com a candidat a la Prefectura de l’Estat, ja que no ha convençut el nombre de parlamentaris que necessita i està «bastant trist», va explicar un col·laborador seu. Dilluns que ve el Parlament es reunirà en sessió conjunta -630 diputats, 320 senadors i 58 delegats regionals- per renovar el president per als propers 7 anys, ja que el 3 de febrer acaba el mandat de l’actual, Sergio Mattarella.

«Ahir estava força trist», va confessar a Radio RAI el diputat i historiador Vittorio Sgarbi, que aquests dies està ajudant Berlusconi a convèncer diputats i senadors perquè votin per ell per al càrrec de president de la República. Berlusconi havia aconseguit el suport dels principals partits de la dreta, el seu, Forza Italia, els ultradretans Lliga i Germans d’Itàlia, de Matteo Salvini i Giorgia Meloni, respectivament, i altres petites formacions conservadores. Però per ser elegit cap de l’Estat es requereixen els dos terços del Parlament o una majoria absoluta a partir de la quarta votació i, com que el magnat no suma els escons suficients, estava trucant per telèfon parlamentaris del Grup Mixt per aconseguir el seu suport.

Tot i això, Sgarbi, que l’ha ajudat en aquesta missió, va explicar que Berlusconi ja és conscient que no ho aconseguirà, perquè necessita almenys un centenar de vots, i en aquests moments busca «una sortida digna» pensant en el nom d’un candidat que li agradi. Aquesta situació es presenta després que dimarts el seu aliat Salvini llancés un ultimàtum i li donés temps fins diumenge per fer càlculs dels seus suports i anunciar la seva candidatura, ja que si no es així proposaria el nom d’un altre candidat.

La veritat és que el nom de Berlusconi, avalat per l’aliança de dretes en un comunicat, era un obstacle important en un procés, el de l’elecció del cap de l’Estat, per al qual els blocs de dreta i esquerra han d’acostar postures, ja que cap suma el quòrum per ell sol. I ni l’esquerra, encapçalada pel Partit Demòcrata, ni el Moviment Cinc Estrelles, d’orígens «anticasta», volen ni sentir a parlar del magnat com a president.