Interpol ha reactivat l’ordre de crida i cerca del comerciant d’armes hispanolibanès Abdul Rahman El Assir, al qual se situa a Abu Dhabi, lloc on s’ha vist en últimes dates amb el rei emèrit, segons El País. Fonts policials confirmen que s’han reactivat els mecanismes de cooperació internacional en relació amb aquesta recerca, tenint en compte una causa judicial oberta a l’Audiència Provincial de Madrid.

A la Comissaria General de Policia Judicial -on s’enquadren els especialistes del Grup de Fugitius- consta l’ordre de detenció d’El Assir des del 24 de desembre de 2019, data en què està en vigor la notificació d’Interpol.

Fonts judicials van afegir que contra El Assir, de 71 anys, hi ha una ordre de detenció i ingrés a la presó dictada per l’Audiència Provincial de Madrid des del 6 de març del 2019 per una causa arran d’un suposat frau amb l’Agència Tributària.