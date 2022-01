L’excancellera alemanya Angela Merkel va rebutjar la setmana passada una oferta per ocupar un càrrec a l’ONU, segons van informar ahir els mitjans alemanys. El secretari general de l’ONU, António Guterres, va proposar a Merkel fer-se càrrec de la presidència del Consell Assessor sobre Béns Públics Globals, un organisme de nova creació amb què pretén contribuir a transformar les Nacions Unides.

Es consideren béns públics globals aquells que afecten el benestar de la humanitat en conjunt, des d’aquells de caràcter pràctic, com la regulació de l’aviació civil internacional, fins a les aspiracions de naturalesa universal com l’assoliment de la pau mundial. Merkel va trucar per telèfon a Guterres i li va donar les gràcies per l’oferiment, que no obstant va declinar, segons va revelar una portaveu de l’excancellera en declaracions al diari Die Zeit.

Després de 16 anys com a cap de Govern a Alemanya, Merkel va ser rellevada pel nou canceller, el socialdemòcrata Olaf Scholz, el mes de desembre passat i segons ha afirmat no ha decidit encara a què dedicarà ara el seu temps, tot i que ha assegurat no es dedicarà a la política ni a intervenir en conflictes.