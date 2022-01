Les prioritats del president Emmanuel Macron per a la presidència semestral de la UE, que ostenta França fins a finals de juny, són moltes i variades, però el dirigent francès va aprofitar ahir la tribuna del Parlament Europeu per marcar terreny sobre l’estat de dret i els drets fonamentals plantejant la inclusió del dret a l’avortament a la carta europea de drets fonamentals. Tot un cop d’efecte -es tracta d’una competència nacional- a tres mesos d’unes eleccions presidencials franceses -el 10 i 24 d’abril- en què encara no ha oficialitzat una candidatura que el món dóna per feta.

«Vint anys després de la proclamació de la nostra carta, que ha consagrat l’abolició de la pena de mort a tota la Unió, espero que la puguem actualitzar per ser més explícits sobre la protecció del medi ambient o el reconeixement del dret a l’avortament», va reivindicar durant un llarg debat al ple d’Estrasburg molt centrat en valors i drets, en què va llançar una picada d’ullet a l’Eurocambra avalant el seu dret d’iniciativa legislativa, i que per moments, segons van retreure alguns eurodiputats, inclosa la presidenta del Parlament Europeu, Roberta Metsola, es va convertir en l’Assemblea Nacional francesa i en un acte de precampanya, particularment davant del candidat ecologista Yannick Jadot. Durant el debat, de més d’hora i mitja, el dirigent francès va explicar que la construcció europea ha aconseguit mantenir fins ara les promeses -de democràcia, progrés i pau-, però que atesa la inestabilitat actual i l’auge dels autoritarismes toca refundar-les perquè «a força de donar per segurs els valors, han acabat per debilitar-se en els darrers anys». En aquest terreny, va alertar que «la fi de l’estat de dret suposaria l’arbitrarietat» i «la tornada als règims autoritaris en contra de la nostra història» i va fer una crida a impedir que s’instal·li la idea que l’estat de dret és «un invent de Brussel·les», un discurs, va recordar, present a alguns països. «L’estat de dret és el nostre tresor: el que cal fer és tornar a convèncer tots els que se n’han allunyat», va reivindicar. Bona part de la intervenció també va estar dedicada a la solidaritat europea, la protecció del clima, la revolució digital, la reforma de l’espai de lliure circulació de Schengen, la necessitat de negociar una nova relació amb el continent africà, la crida al Regne Unit a comprometre’s de bona fe amb els acords signats i la seguretat d’Europa. Davant l’augment de les tensions amb Rússia, el dirigent francès va defensar un «diàleg franc i exigent» amb Moscou, amb qui aposta per continuar negociant en el marc del format de Normandia en què també participa Alemanya per trobar solucions al problema més urgent, que és el conflicte a Ucraïna. Paral·lelament, Macron va insistir que la veu de la UE s’ha de sentir amb força i traduir-se en un nou ordre de seguretat i estabilitat. «Hem de construir-lo entre els europeus, compartir-lo amb els aliats de l’OTAN i després proposar-lo a Rússia per negociar-lo», va afirmar el president francès.