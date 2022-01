La tercera dosi de la vacuna contra la covid augmenta 17 vegades la protecció contra la variant delta i 10 vegades contra òmicron, segons un estudi elaborat en els darrers quatre mesos per l’institut Carles III. El seu director, Cristóbal Belda, ho va afirmar durant una roda de premsa posterior al Consell Interterritorial de Salut.

Belda també va explicar que després de la tercera dosi s’augmenta fins a 20 vegades el nombre total d’anticossos i que la immunitat cel·lular es manté durant un temps que no va concretar. D’altra banda, la ministra de Sanitat, Carolina Darias, va recordar a les comunitats autònomes la necessitat de registrar els positius per TAR per mantenir una comptabilitat real i digna.

L’estudi ha investigat amb 1.200 persones més grans de 65 anys i encara no s’ha acabat. Però Belda va explicar que les conclusions que s’han obtingut fins ara són «prou rellevants» com per fer-les públiques.

Darias va insistir les autonomies en la necessitat de registrar tots els positius, també els detectats per test d’antígens ràpids, ja que ara s’ha facilitat el protocol i admet que els positius s’autodiagnostiquin per evitar el col·lapse a l’Atenció Primària.

Pel que fa a l’administració de la quarta dosi per a la població general, Darias va preferir no pronunciar-se i va destacar la «importància» del moment actual. «Les dades són contundents, una tercera dosi fa créixer molt les quotes de protecció de delta i òmicron», va afirmar la ministra.

Per altra banda, la Societat Espanyola de Pneumologia i Cirurgia Toràcica (SEPAR) ha advertit que fumar a les terrasses les converteix en llocs insegurs tant per als usuaris com per als treballadors de l’hostaleria pel risc de contagi de covid-19, ja que el virus es pot escampar amb el fum fins a vuit metres de distància.

A més, la SEPAR també avisa, davant la propera aprovació del decret sobre tabaquisme passiu i terrasses, que igualment es poden originar altres malalties associades al tabac que tenen els fumadors passius.

Aquesta societat científica, que té la seu a Barcelona, ​ja va remetre al Ministeri de Sanitat cinc mesures irrenunciables que s’haurien d’incloure a la reforma de la Llei Antitabac vigent

A més, la societat de pneumòlegs considera que «aquesta mesura no s’ha d’aprovar només de forma circumstancial, per evitar els contagis de covid-19 a les terrasses, sinó de forma permanent, perquè contribueixi a evitar els contagis d’aquesta i altres infeccions respiratòries» .