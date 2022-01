«En nom de Déu, marxeu!». La frase anava dirigida a Boris Johnson i la va pronunciar a la Cambra dels Comuns el que va ser ministre del Brexit, David Davis. El veterà diputat conservador va protagonitzar el moment més dramàtic a la tensa sessió de control celebrada ahir amb un Johnson assetjat i lluitant per la seva supervivència. Si l’exemple s’escampa entre els brexiteers, fins ara guàrdia pretoriana de lleials al primer ministre, haurà arribat l’hora del cessament. Una portaveu de Johnson va fer saber que lluitarà contra qualsevol possible moció de confiança.

En un intent de distreure l’atenció i congraciar-se amb el públic, com a part de la campanya per reconquerir el lideratge, Johnson va anunciar la fi de gairebé totes les restriccions actuals per la covid ​a Anglaterra. Adéu a la mascareta a les escoles des d’avui i de les mascaretes en general, així com al teletreball i al passaport de vacunació per entrar a locals de gran aforament a partir del 27 d’aquest mes. Els que donin positiu han de continuar aïllant-se, si bé s’espera que quan aquesta regulació conclogui el 24 de març, no calgui renovar-la. Es relaxen també les normes de visites a les residències. Són les mesures una precipitació oportunista? Dimecres hi va haver més de 100.000 nous casos de covid i 359 morts.

La campanya de vacunació durant la pandèmia va ser una de les fites en les quals es va basar el primer ministre per defensar-se durant la dura reunió parlamentària. Un aferrissat intercanvi d’acusacions del líder de l’oposició laborista, Keir Starmer, i un primer ministre esquivant els cops amb explicacions puerils. Hi va haver riallades quan Starmer va recordar les absurdes declaracions de Johnson el dia anterior afirmant que «ningú li havia dit» que la festa a Downing Street el maig del 2020 era il·legal.

«El primer ministre vol que ens creguem que mentre a cadascun dels convidats el 20 de maig li van dir que es tractava d’un esdeveniment social, només a ell li van dir que era una reunió de treball», va assenyalar Starmer. «Ens demana que acceptem que quan caminava entre ampolles buides i plats de sandvitxos, no es va adonar que era una festa. S’adona el primer ministre de com sona de ridícul?», va afegir.

Aquestes explicacions de la vigília van ser també el que va acabar de treure de polleguera David Davis. Va explicar que s’havia passat setmanes defensant Johnson davant de «votants enfadats», però les notícies de contínues de festes durant el confinament havien arribat al límit. «Espero que els meus líders assumeixin la responsabilitat dels actes que han fet. Ahir va fer el contrari», va reblar.

Un diputat canvia de bàndol

La sessió als Comuns va estar precedida per l’anunci que el conservador Christian Wakeford s’ha passat als laboristes. Wakerford va declarar que «Johnson ha demostrat ser incapaç de posseir el lideratge que el país mereix». El diputat havia obtingut l’escó a l’última elecció el 2019 i és precisament el grup d’aquests nous parlamentaris els que s’estan mobilitzant per forçar el cessament de Johnson.

Caldrien 54 cartes per iniciar el procés d’una moció de confiança i fins ahir només set havien reconegut en públic haver-les presentat, i un d’ells era Wakerford. La majoria dels membres del grup tory està esperant per prendre una decisió a conèixer el resultat de la investigació sobre les festes que duu a terme l’alta funcionària Sue Grey.