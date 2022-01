L’informe independent sobre els presumptes abusos sexuals a l’arxidiòcesi alemanya de Munic atribueix a l’actual papa emèrit Benet XVI no haver actuat almenys en quatre casos ocorreguts quan era arquebisbe. El document, encarregat per l’arxidiòcesi a un equip d’advocats i que va ser presentat ahir, també destaca que Joseph Ratzinger ha rebatut «contundentment» aquestes acusacions. El document contempla casos d’abusos sexuals ocorreguts al si de l’Església catòlica en aquesta arxidiòcesi des de la postguerra i pràcticament fins a l’actualitat. Ratzinger va ser arquebisbe de Munic i Freising entre 1977 i 1982, abans de convertir-se en prefecte de la Congregació per a la Doctrina de la Fe (antic Sant Ofici) al Vaticà.

A l’informe juga un paper central el cas Hullermann. Peter Hullermann era vicari de Renània del Nord-Westfàlia el 1980 quan va ser acusat de greus abusos sexuals a menors. L’església va «solucionar» el problema amb un trasllat però en arribar al seu nou destí, a Baviera, i malgrat la teràpia psiquiàtrica a la qual es va sotmetre, va continuar amb els abusos. El 1986, un tribunal el va condemnar a presó condicional i va ser novament traslladat.