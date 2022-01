El PSOE al capdavant, a una distància considerable del PP (encara que una mica menor), amb Unides Podem a la baixa i Ciutadans aprofundint el seu declivi. És el dibuix que ofereix el Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS) en el seu primer baròmetre de l’any, amb els socialistes clarament en avantatge i amb una estimació de vot del 28,5%, semblant al resultat que van obtenir a les eleccions del 10 de novembre del 2019 (28%). És a dir, que Pedro Sánchez resisteix arribat l’equador de la legislatura.

El treball de camp de l’estudi de l’organisme públic es va fer del 3 al 14 de gener, sobre una base de 3.777 entrevistes, de manera que es va portar a terme després del pacte de la reforma laboral i en ple debat de les macrogranges, suscitat per les declaracions del ministre de Consum, Alberto Garzón, a The Guardian. És també la primera enquesta amb intenció de vot del CIS realitzada després de la ruptura del Govern de Castella i Lleó i la convocatòria d’eleccions autonòmiques per al proper 13 de febrer.

Es manté l’equilibri

El CIS atorga al PSOE un 28,5% si hi hagués avui generals, mig punt més que al baròmetre del desembre. A les legislatives del 10-N va rebre un 28% de les paperetes. El PP quedaria amb el 21,5% dels sufragis, pel 20,8% de l’anterior estudi. És a dir, que els conservadors creixen 0,7 punts en un mes (i van obtenir un 20,81% a les urnes). D’aquesta manera, la distància entre les dues principals forces se situa en set punts, pels 7,2 que les separava a l’estudi anterior. Als comicis del 2019, el PP es va quedar a 7,19 punts. És a dir, que l’equilibri entre les dues formacions es manté, sempre segons l’organisme públic. Tot i això, el CIS del sempre qüestionat José Félix Tezanos se separa de la línia d’altres enquestes d’instituts privats que col·loquen el PP al davant, si bé han assenyalat un cert desgast de Pablo Casado en els últims mesos com a conseqüència de la seva pugna interna amb Isabel Díaz Ayuso, encara no resolta.

En tercera posició continua Vox, que creix només una dècima, del 14,6% al 14,7%. En els esglaons següents sí que es percep més canvi. Així, a Unides Podem l’afectaria la polèmica de la carn: la seva estimació de vot se’n ressent en sis dècimes: baixaria del 13,7% al 13,1%. Però Ciutadans continuaria amb la caiguda en picat, ja que en només un mes baixa gairebé dos punts: del 5,9% al 4%. Un canvi tan abrupte que no experimenta cap altra formació.