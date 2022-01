Només 24 hores després de l’aparició de les imatges publicades per la revista Lecturas d’Iñaki Urdangarin passejant per la platja en actitud afectuosa amb una dona que no és la Infanta Cristina, el protagonista va reaparèixer públicament i, lluny d’amagar-se, va acudir a la feina i va trencar el seu silenci, donant a entendre una possible separació de la seva dona des de fa 24 anys i la mare dels seus quatre fills. «Ho gestionarem de la millor manera possible. És una dificultat que gestionarem amb la màxima tranquil·litat i punt, com sempre hem fet. Aquestes coses passen» va respondre l’exjugador d’handbol a les preguntes relacionades amb la seva separació de Cristina de Borbó, sense pronunciar directament la paraula divorci però deixant entreveure la fi del seu matrimoni.

Tranquil i sense rastre de preocupació a la cara malgrat la complicada situació a la qual s’enfronta, Urdangarin va evitar no obstant pronunciar-se sobre la seva especial amistat amb la seva companya de feina Ainhoa Armentia, amb la qual es rumoreja que fa uns quants mesos que manté una discreta relació: «Res més he de dir. Moltes gràcies. Bon dia». Unes declaracions que el cunyat de Felip VI va fer en arribar al bufet vitorià Imaz & Asociados, on treballa com a consultor des del març del 2020 i on va conèixer la dona amb qui ha estat enxampat gaudint d’un passeig en actitud afectuosa. Una feina a la qual va tornar ahir després d’haver-se absentat dimecres després de la publicació de les seves fotografies amb Ainhoa Armentia, que han provocat un autèntic tsunami mediàtic i deixen oberta l’opció d’un possible divorci amb la Infanta Cristina, si bé Urdangarin va preferir no respondre a aquesta qüestió. Hores més tard, a la sortida d’Urdangarin de la feina una ciutadana es va veure «atropellada» per l’allau de reporters i pel mateix Urdangarin, que no va dubtar a aturar-se i atendre la senyora per saber si estava bé després de caure en rebre les empentes dels professionals de la comunicació que feien guàrdia en aquest despatx.

Uns minuts després va sortir Armentia, a qui esperava un cotxe a la porta del despatx d’advocats per evitar caminar pel carrer i rebre preguntes de la premsa. Tot i això, se l’apreciava preocupada i sense saber què fer davant tant d’interès públic generat. Pablo Urdangarín, segon fill dels exducs de Palma, va desmentir que el seu pare els expliqués la seva relació amb la seva companya de feina al final de l’estiu, va confessar que desconeix si la germana del Rei coneixia aquesta «amistat entranyable» entre Urdangarin i la seva companya de feina i va explicar que ni ell ni la seva família faran més declaracions sobre aquest tema. Per altra banda, el cercle proper del marit d’Armentia va assegurar que «de portes endins el matrimoni no estava bé, però ell no es podia imaginar que la seva dona estigués amb Urdangarin», tot afegint que tot això l’ha enxampat «per sorpresa» i l’ha afectat fins al punt que no saben si serà capaç de tornar de moment al seu lloc de treball.