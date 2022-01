Investigadors alemanys de l’Institut Max Planck de Recerca del Sistema Solar han desenvolupat un algorisme dotat amb intel·ligència artificial capaç de fotografiar les anomenades zones fosques de la Lluna, que mai no reben llum i podrien contenir gruixuts dipòsits de gel, possible font d’aire, aigua o combustible per a futurs exploradors.

La Terra està inclinada 23 graus respecte el pla en què els planetes giren al voltant del Sol i aquesta inclinació no només crea les estacions anuals, sinó que també submergeix els pols terrestres en períodes de llum i foscor. La Lluna és diferent: està inclinada pel que fa al pla en què els planetes giren al voltant del Sol només 1,5 graus. En conseqüència, té zones poc elevades als pols que romanen en foscor tot l’any lunar. A aquestes zones fosques se les anomena regions permanentment ombrejades (PSR): la Lluna en té centenars als pols. L’interior del cràter Shackleton, que té 21 quilòmetres de diàmetre i més de 4 quilòmetres de profunditat, és una d’aquestes zones fosques de la Lluna. Aquestes regions fosques són científicament molt valuoses: poden acumular gruixuts dipòsits de gel i altres volàtils (amoníac, metà…) que contenen pistes sobre l’origen del sistema solar interior. Els dipòsits de gel que es troben als PSR també tenen el potencial de ser útils per a futurs exploradors com a font d’aire, aigua o combustible, destaquen els investigadors. Caracterització «in situ» En un futur proper, la NASA i altres entitats planegen enviar rovers i humans per caracteritzar el gel que se suposa existeix dins de les PSR i resoldre així un misteri impenetrable des de fa més de 70 anys. El misteri s’origina perquè aquestes àrees fosques són difícils de fotografiar des dels satèl·lits que orbiten la Lluna. Els pocs fotons que reflecteixen els PSR sovint es veuen aclaparats pel soroll estàtic de la càmera i pels efectes quàntics, destaca Scientific American. El que han aconseguit investigadors alemanys és un algorisme d’aprenentatge profund (una branca de la intel·ligència artificial) per introduir-se en la foscor, veure i obtenir imatges d’aquestes zones fosques. Aquest algorisme permet als investigadors revelar característiques geomorfològiques mai vistes, com ara roques i cràters de fins a tres metres de mida, fet que multiplica per deu la resolució que fins ara s’havia aconseguit en aquestes latituds lunars. Els investigadors van fer servir més de 70.000 imatges d’àrees lunars completament fosques, sense senyal de llum, combinades amb detalls sobre la temperatura i la posició.