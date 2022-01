«És moment de posar ordre al salvatge oest digital». És així com el comissari europeu del Mercat Interior, Thierry Breton, va donar la benvinguda a la Llei de Serveis Digitals (DSA), l’esperada regulació del mercat digital que impulsa la Unió Europea (UE) i que pot transformar internet tal com el coneixem . El Parlament Europeu va aprovar dijous la seva posició sobre una mesura que a partir d’ara s’haurà de negociar amb el Consell Europeu i la Comissió Europea (CE) i l’aprovació final del qual podria arribar a l’abril o al maig.

Gairebé dos anys després que es posés sobre la taula, aquest projecte legislatiu mastodòntic estableix una sèrie de noves regles per a les companyies tecnològiques que afectaran xarxes socials, serveis de missatgeria i botigues d’aplicacions. Aquestes normes van des d’eliminar el contingut il·legal publicat en aquests espais a limitar l’extracció de dades dels usuaris per a la publicitat personalitzada, passant per obligacions noves i mecanismes de transparència sobre els algoritmes.

Restriccions a la publicitat

El text imposa restriccions importants a la publicitat digital que s’alimenta de la recopilació de dades privades i prohibeix l’ús específic de dades sensibles com l’origen racial o ètnic, l’orientació sexual o les creences religioses. L’esmena multipartidista que demanava una prohibició total d’aquesta publicitat no va prosperar. Tot i això, suposa un important cop al model econòmic de vigilància massiva que representa el duopoli format per Google i Facebook.