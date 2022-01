Pablo Casado insisteix en la seva ofensiva contra el Govern central pel repartiment dels fons europeus, que algunes autonomies del PP, com la de Madrid, ja han portat als tribunals. El líder popular, que rep crítiques per part de l’executiu de Pedro Sánchez per «parlar malament d’Espanya» en la seva denúncia contínua d’«arbitrarietat» en el repartiment, assegura que la seva formació «no descarta cap via» en aquest moment, inclosa la sala contenciosa administrativa del Tribunal Suprem, «que és la que ha de vetllar per la bona gestió dels recursos públics», va matisar el dirigent ahir al matí durant la seva visita a Fitur.

Casado va ampliar aquesta ofensiva a la possibilitat de portar l’assumpte al Tribunal Constitucional, «perquè s’estaria vulnerant la igualtat dels espanyols que consagra la Constitució», va apuntar, «i, per descomptat, davant dels òrgans de supervisió europeus demanant explicacions». El líder de l’oposició va confirmar així que continuarà amb el seu full de ruta de crítica al Govern i va afegir que els seus principals quadres (presidents autonòmics i alcaldes) «no estan rebent el mateix tracte» que aquells territoris governats pel PSOE. «Volem el mateix tracte i la mateixa resposta. Han plantejat centenars de projectes, van rebre una carta de Calviño perquè en triessin tres, i encara no saben si se’n sortiran. Exigim aquesta rendició de comptes», va concloure el líder dels populars. Casado considera «un fracàs clar» l’execució dels fons fins ara, «com reconeix el mateix Govern en dir que no sap ni quin és el nivell d’execució ara mateix», va dir, demanant a Sánchez que reculi «i es responsabilitzi» comptant amb l’oposició. Suport del PPE Casado també va fer referència a alguns diputats del PP europeu, que aquesta setmana han insistit que «si no es compta amb les autoritats autonòmiques i municipals s’estaria incomplint el reglament europeu per a la gestió de fons». Altres pesos pesants del PPE com l’alemany Manfred Weber va arribar a donar suport públic a la posició de Casado a Twitter: «El fons de recuperació és un acte històric de solidaritat europea. El fons és per a tota Espanya, no només per a una regió o un partit polític. Per això, la transparència i la participació de tots els actors del país és decisiva», va escriure a les xarxes socials el cap dels populars al Parlament Europeu.