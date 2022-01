Anthony Blinken i Serguei Lavrov, titulars d’Exteriors dels EUA i Rússia, van acordar ahir a Ginebra continuar la setmana que ve les negociacions sobre seguretat a Europa de l’est. Encara que, com s’esperava, les converses no van aconseguir superar les enormes diferències que separen els dos països, el representant nord-americà va assegurar veure signes positius en el fet que les inquietuds estratègiques dels dos bàndols es puguin resoldre finalment «per la via diplomàtica». Així les coses, la crisi originada pel desplegament de desenes de milers de soldats russos a les regions properes a la frontera amb Ucraïna entra en una fase d’impàs fins que es conegui el resultat dels propers contactes entre representants de Moscou i Washington.

«Basant-me en les converses que hem mantingut a Ginebra, crec que hi ha possibilitats i mitjans per afrontar algunes de les preocupacions mútues que tenim pel que fa a la seguretat», va explicar el secretari d’Estat nord-americà. «Rússia té l’opció d’escollir el camí de la diplomàcia que portarà a la pau i la seguretat, o el camí que porta al conflicte, amb conseqüències greus i condemna internacional», va afegir. El mandatari nord-americà va voler fins i tot temptar el seu interlocutor amb la possibilitat d’una nova cimera entre els presidents Joe Biden i Vladímir Putin, sabent que al líder del Kremlin li agraden aquestes trobades perquè eleven la seva talla internacional com a estadista i el legitimen davant la ciutadania.

Resposta per escrit

Rússia continua esperant la resposta escrita a les garanties de seguretat que exigia, va explicar el seu homòleg rus. Entre les demandes plantejades, hi ha la retirada de la invitació d’ingrés a Geòrgia i Ucraïna, ambdues exrepúbliques soviètiques, per part de l’OTAN, i el veto rus als desplegaments militars que pugui realitzar l’Aliança Atlàntica als països que van formar en el seu dia el Pacte de Varsòvia, la desapareguda organització militar defensiva liderada per la URSS. El representant rus creu que ara la pilota és a la teulada de la contrapart nord-americana, i va evitar fer un pronòstic del que podria passar la setmana que ve. «No puc dir si som en el bon camí o no; això ho sabrem quan rebem la resposta nord-americana en paper a tots els punts de la nostra proposta», va continuar. Sobre una possible cimera Biden-Putin, Lavrov va donar a entendre que encara queda molt camí per recórrer. «No ens avancem als esdeveniments... Està clar que aquestes trobades s’han de preparar amb serietat», va afegir.

L’ús de la paraula «proposta» podria implicar una certa suavització de la postura russa. Fins ara, els delegats russos han insistit que no tenia sentit debatre sobre altres qüestions com ara desarmament nuclear mentre no s’acceptessin les dues exigències principals, que tant la UE, com l’OTAN i els EUA es negaven ni tan sols a entrar a debatre argumentant que limitava la sobirania de l’aliança i de tercers països. Precisament, entre els gestos que se sap que la part nord-americana es planteja per respondre a les demandes de Moscou hi ha el retorn al Tractat sobre Forces Nuclears de Rang Intermedi, signat per Ronald Reagan i Mikhaïl Gorbachev el 1987 i del qual es va retirar l’Administració de Donald Trump fa més de dos anys al·ludint a incompliments per part de Rússia en la construcció i desenvolupament dels seus míssils.

Ja a l’inici de la trobada, tots dos dirigents havien rebaixat les expectatives de poder resoldre durant la jornada les enormes diferències que els separen, i havien donat a entendre que l’objectiu de les converses era comprovar si la diplomàcia encara tenia recorregut.

Espanya avala l’OTAN amb la vista posada en el Marroc

El Govern d’Espanya té una posició «còmoda, fàcil i coherent» davant la crisi d’Ucraïna, assenyalen fonts oficials del Ministeri d’Exteriors. «Estem avalant la posició de l’OTAN i ara no entra en contradicció amb cap assumpte de política interior», afegeixen, deixant de banda el xoc PSOE-Unides Podem al si de la coalició. L’agilitat del Govern davant aquesta crisi respon una raó principal, millorar les relacions amb els Estats Units, que darrerament s’han acostat al Marroc, país amb el qual Espanya manté discrepàncies pel Sàhara Occidental.