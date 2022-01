La notícia va passar desapercebuda en una setmana de llançaments mediàtics de míssils. Corea del Nord va robar l’any passat 400 milions de dòlars (352 milions d’euros) en set atacs a plataformes de criptomonedes, segons els experts de Chainalysis. És l’enèsima paradoxa del país. Amb un PIB ridícul desenvolupa míssils amb teòrica capacitat per colpejar els Estats Units i amb comptats ordinadors acull els pirates informàtics més audaços.

Pionyang ha sublimat amb els cibercrims l’evolució darwinista dels seus tèrbols assumptes: quan un és neutralitzat, ja ha perfeccionat el següent. Els coneix tots, des de la sostracció de secrets militars al buidatge de comptes, passant per l’extorsió i el vandalisme juvenil. Però abans que res és una via d’ingressos quan les sancions internacionals escanyen la seva economia. Experts de l’ONU calculen que amb ciberdelictes havia aconseguit 2.000 milions de dòlars fins al 2019, més del 10% del seu pressupost militar. I els atacs s’han multiplicat des de llavors.

La seva activitat és rutinària però tres atacs entre el 2014 i el 2017 es van emportar les portades. El patit per Sony després d’una poc creïble comèdia sobre l’assassinat de Kim Jong-un va exposar a les xarxes milers de correus interns, cinc pel·lícules d’estrena imminent i el guió de l’última de James Bond. El que va patir el Banc de Bangla Desh al compte de divises de la Reserva Federal dels EUA encara sorprèn per la seva meticulositat: els pirates nord-coreans van esperar més d’un any i mig després d’entrar als seus servidors i van identificar els intermediaris més febles de la cadena fins a recollir la milionària sostracció a casinos de Filipines.

Hipotètica guerra

El virus Wannacry va explotar un forat de Microsoft Windows per infectar 300.000 ordinadors de 150 països. S’ignora quant va recaptar Corea del Nord amb els rescats exigits, però la factura global s’estima en 4.000 milions de dòlars. Entre els damnificats hi havia el constructor Boeing, el servei de sanitat britànic i la xarxa ferroviària alemanya. També els servidors militars de Seül reben les visites. El 2016 van robar els plans de com evolucionaria una hipotètica guerra i un complot per assassinar Kim Jong-un.

Dos elements individualitzen Corea del Nord, assenyala Ramón Pacheco, professor de Relacions Internacionals del King College i expert en Corea del Nord. «Primer, que és l’únic cas d’un Estat que es dedica a robar i no els seus ciutadans. I segon, que per a això mostra una paciència que seria inviable en grups de delinqüents. Els seus pirates poden esperar mesos o un any fins a assegurar-se que executaran amb èxit el cop i podran esborrar les empremtes, com va passar amb el Banc de Bangla Desh». Estan, segons el seu parer, en un hipotètic podi global.