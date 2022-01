La Rússia de Putin fa gairebé un decenni que prepara la seva economia per a una confrontació de gran envergadura amb Occident. Des de l’annexió de Crimea i l’inici de la guerra a l’est d’Ucraïna el 2014, les autoritats russes han incrementat les reserves internacionals, han reduït la presència del dòlar a la seva economia i sobretot, han adoptat decisions destinades a limitar la dependència del país del sistema financer internacional. Els experts consideren que Occident encara compta amb la possibilitat de pactar unes sancions vigoroses que aconsegueixin dissuadir el Kremlin d’embarcar-se en una nova aventura militar a Ucraïna. Això sí, demanen celeritat als Estats Units (EUA) i a la Unió Europea (UE) a l’hora d’acordar-les i anunciar-les, ja que aquestes mesures adoptades a posteriori perden eficàcia.

«Des del 2013 [any de l’inici del conflicte a Ucraïna], Rússia ha anat construint una fortalesa per protegir-se de les influències externes; a nivell macroeconòmic no hi ha debilitats, les reserves internacionals són àmplies, i la política fiscal ha estat conservadora», destaca per via telefònica Maria Shaguina, professora visitant a l’Institut Finlandès d’Afers Internacionals i experta en sancions i seguretat energètica.

L’objectiu, assegura Maximilian Hess, investigador de l’Institut de Recerca de Política Exterior, consisteix a «suportar l’impacte [eventual] de sancions de pes i evitar el xoc fiscal que es va produir el 2014», quan es van acordar les primeres represàlies econòmiques durant la crisi d’Ucraïna.

Dels extractes mensuals publicats pel Banc de Rússia se n’extreu la conclusió que la màxima de les autoritats financeres russes en aquests darrers anys ha estat estalviar sense pausa ni descans. Si a finals de 2018, les reserves internacionals, anomenades en moneda estrangera o or, equivalien a 468.435 milions de dòlars, aquest mes de gener de 2022 la xifra ascendia a 630.627 milions de dòlars.

Aquesta restrictiva política financera s’ha materialitzat a costa de minimitzar el creixement econòmic, reduir els estàndards de vida de la població i limitar fins i tot la despesa social en temps de pandèmia. «L’economia russa ha crescut poc els últims anys», constata Shaguina. Amb aquests diners, segons explica l’experta finlandesa, les autoritats podran rescatar en cas de conflicte «empreses importants sistèmiques» que estiguin en dificultats, com va passar l’any 2014 amb la petroliera estatal Rosneft, encara que cal veure si inclouran «a tots els afectats».

Intervencions internacionals

D’altra banda, la Unió Europea està disposada a sancionar amb rapidesa Rússia en cas que torni a fer un atac contra Ucraïna, com ja va fer el 2014 amb «substancioses» mesures restrictives econòmiques, segons informa Efe.

«Ho vam fer el 2014, no hi ha cap motiu perquè no poguéssim fer-ho de nou», va indicar aquest divendres un alt funcionari comunitari sobre la possibilitat de posar en marxa noves sancions pel comportament rus. Paral·lelament, Estats Units i Canadà valoren maneres de convèncer Rússia perquè no ataqui Ucraïna. Els Estats Units ja han advertit que prepara «sancions massives» sí acaba passant.