Pablo Iglesias va redoblar ahir les crítiques contra el PSOE per la seva resposta a la crisi desencadenada a l’est d’Europa en una compareixença inesperada i va acusar la ministra de Defensa, Margarita Robles, de tractar com a «tontos» els espanyols per la seva justificació sobre el paper de l’OTAN.

En un acte de precampanya sobre les notícies falses com a estratègia política celebrat ahir a Valladolid al costat del candidat a la presidència de la Junta de Castella i Lleó Pablo Fernández, l’exvicepresident del Govern va declarar contra el «fulgor militarista» de la ministra i va vaticinar que en els pròxims dies el PSOE «suavitzarà» la seva posició respecte a la participació d’Espanya en la missió. En un míting simultani a Astúries, Pedro Sánchez va evitar confrontar amb Unides Podem sobre l’enviament de tropes dins de l’estratègia de l’OTAN davant el possible esclat d’un conflicte bèl·lic a Ucraïna. La xerrada celebrada a Valladolid va permetre a Iglesias tornar a un acte electoral del partit, després d’haver estat cap de llista en els comicis autonòmics de Madrid.