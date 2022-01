El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, va anunciar ahir que el Consell de Ministres del proper dimarts 25 de gener aprovarà una actualització de les pensions per al 2022.

«Es tracta d’un acte de justícia i dignitat amb la nostra gent gran. Tot i les dificultats i els errors que hàgim pogut cometre, aquest executiu no ha descansat un sol dia per dignificar les seves condicions de vida», va assenyalar Sánchez aquest dissabte en un acte del PSOE a Gijón. El president espanyol va parlar d’un partida de 6.500 milions per fer possible aquest augment de les pensions i va detallar algunes noves xifres: la pensió mínima pujarà 74 euros i se situarà en 720, mentre que la pensió mitjana per jubilació augmentarà 97 euros i serà de 1.182, una mica més per sobre dels 1.085 que rebrien si s’hagués fet vigent el model implantat pels populars.

Un altre exemple en xifres, Sánchez va assenyalar que una pensió mínima de 637 euros el 2017 hauria cobrat aquest any 646 euros amb el model dissenyat pel PP, però que amb el nou d’ara passarà a ingressar cada mes 720 euros, 74 més que sense la reforma.

En paral·lel, i amb l’actualització dels subsidis per al 2022, les pensions mitjanes de viduïtat s’incrementaran 53 euros més al mes i passaran d’uns 649 euros al mes a uns 711 euros.

«La justícia i la dignitat dels nostres compatriotes és el que orienta, estimula i motiva la bona política del nostre govern», va insistir Sánchez, que va tornar a carregar contra una oposició «negacionista» i que posa «en perill» el creixement econòmic d’Espanya.

«A on estan els que van posar en dubte l’objectiu de vacunació? Doncs ara estan posant en dubte els fons europeus», es va qüestionar en veu alta el president espanyol. «Tinc una bona esquena per a les crítiques però l’únic que demano a l’oposició, fins i tot l’hi imploro, és que no posi en qüestió els fons europeus», va anar més enllà Sánchez.

«Bloquejar els fons europeus no és bloquejar el govern d’Espanya, és bloquejar el creixement i la creació de llocs de treball. Que no posin en risc això, per això els hi reclamo alçada de mires i sentit d’Estat», va comentar el president espanyol, que va finalitzar recordant que els fons Next Generation serviran per «transformar el teixit productiu, modernitzar sectors econòmics tradicionals i crear nous sectors econòmics». «La nova economia crearà molts llocs de feina», va augurar Sánchez.

A més, Sánchez va aprofitar per recordar que són 140.000 milions d’euros els que durant sis anys s’utilitzaran per a modernitzar l’economia espanyola i crear ocupació per part d’un Govern que ha demostrat que «gestiona millor» que el PP, que en l’anterior crisi financera va deixar un forat de 35.000 milions d’euros del «banc dolent» dels quals ha hagut de fer-se càrrec l’erari públic.

«Aquest govern progressista fa les coses de diferent manera», ha afirmat el líder socialista que ha fet un repàs als principals reptes i mesures adoptades des de març de 2020 per a fer front a la pandèmia del coronavirus.