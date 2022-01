El líder del PP, Pablo Casado, ha exigit al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que cessi «avui mateix» els ministres Irene Montero i Joan Subirats «perquè defensen un referèndum d’independència». «Sánchez ha de dir avui si està d’acord amb els seus ministres. Si no hi està d’acord, que els cessi, i si hi està d’acord, que ho digui», ha demanat en unes declaracions per al Congrés del partit a les Canàries però que ha fet des de Palència. Casado ha assegurat que el president espanyol «és capaç de malvendre Catalunya per estar al poder».

Casado ha exigit el cessament dels dos ministres –tots dos d’Unides Podem-, després que Montero hagi dit en reiterades ocasions que defensa el referèndum i que el ministre d’Universitats digués en una entrevista a SER Catalunya que «en algun moment s’haurà de fer alguna forma de consulta d’un canvi en l’estructura de l’Estat». El líder del PP ha fet la seva intervenció des de Palència, a 21 dies de les eleccions a la comunitat de Castella i Lleó. Casado ha aprofitat per fer una defensa del sector primari a Espanya i ha denunciat que des del govern espanyol es digui «barbaritats» sobre el sector. Concretament, s’ha referit a les declaracions del ministre de Consum, Alberto Garzón, contra les macrogranges, així com a les de la vicepresidenta Yolanda Díaz, que va denunciar «casos d’esclavitud laboral» a l’agricultura. Per això, Casado ha exigit a Sánchez que «si mana al seu govern» cessi tots els càrrecs que «ataquen el sector agrícola i ramader». Casado també ha denunciat que, al seu parer, els fons europeus s’estan «adjudicant a dit» i ha assegurat que «no està arribant res a les empreses». Per això ha instat el president espanyol a crear una autoritat independent on hi hagi ajuntaments, autonomies, oposició i representants dels empresaris per gestionar els fons «amb transparència, honestedat i eficàcia». Per la seva banda, el secretari general del PP, Teodoro García Egea, ha denunciat que durant la protesta contra el PPC, que va fer una parada informativa a Vic el dissabte, els populars van ser «terriblement insultats» per «un grup d’independentistes.