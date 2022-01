Una ciutadana holandesa de 29 anys va ser detinguda i multada per fer la salutació nazi davant de la porta del camp d'extermini nazi d'Auschwitz, al sud de Polònia. Segons va informar aquest dilluns en un comunicat Bartosz Izdebski, cap de l'oficina de premsa del Museu Memorial d'Auschwitz, els fets van tenir lloc el diumenge, quan la turista va demanar al seu marit que li fes una foto a la porta del camp mentre feia la salutació nazi. La Policia va detenir a totes dues persones i els va conduir a la comissaria de la localitat d'Oswiecim (sud), on el fiscal del districte va imposar una multa a la dona i va interrogar al seu acompanyant.

Segons va declarar en el jutjat la turista, el seu gest va ser «una broma estúpida», de la qual va dir estar penedida, i va acceptar pagar la multa que se li va imposar. A Polònia, exaltar en públic qualsevol ideologia totalitària o exhibir símbols i gestos relacionats amb les mateixes poden implicar fins a dos anys de presó. El 2013, dos turistes turcs van ser sorpresos en l'anomenada 'porta de la mort' d'Auschwitz en una situació similar a la de la parella holandesa i en aquella ocasió un tribunal els va condemnar a sis mesos de presó, a més d'una multa. Així mateix, el 2019 la direcció del Museu del camp va demanar als visitants que no es fessin fotos en actitud frívola caminant sobre els raïls de la via que condueix a Auschwitz i va recordar en un missatge a les xarxes socials que «hi ha millors llocs per a aprendre a fer equilibris que el lloc que simbolitza la deportació de centenars de milers de persones a la seva mort».

El desembre de 2021, la direcció d'Auschwitz va condemnar en altres missatges els paral·lelismes entre «la tragèdia de les persones que van ser víctimes d'experiments pseudomèdics» al camp d'extermini nazi i «el debat sobre les vacunes, la pandèmia i els qui lluiten per a salvar vides humanes». «És irrespectuós amb les víctimes i un trist símptoma de decadència intel·lectual i moral», va publicar el Museu a les seves xarxes socials. Es calcula que al voltant d'un milió de persones, en la seva majoria jueus, van ser assassinats en el camp nazi d'Auschwitz-Birkenau entre 1942 i 1945.