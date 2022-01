La ministra d’Afers Estrangers britànica, Liz Truss, va acusar Rússia d’intentar instaurar un règim afí a Ucraïna per al qual ja tindria fins i tot un nom concret per ser el nou president: Yevhen Murayev. «La informació publicada ofereix llum sobre l’abast de l’activitat russa que busca subvertir Ucraïna i dóna una idea de com pensa el Kremlin», va afirmar Truss en un comunicat oficial.

«Rússia ha de desescalar i posar fi a les campanyes d’agressió i desinformació i assumir la via de la diplomàcia», va dir. El text aporta detalls sobre el suposat pla de Rússia per imposar un nou govern, encara que no especifica si per a això cal una invasió de forces russes. «Com hem dit en repetides ocasions, el Regne Unit i els nostres socis, qualsevol incursió militar russa a Ucraïna seria un enorme error estratègic amb greus conseqüències», va afegir Truss.

Murayev, el nom citat per Londres, és un propietari de mitjans de comunicació que va ser diputat fins que un canvi en la legislació electoral va deixar sense representació el seu partit en no assolir el mínim del 5% a les eleccions del 2019. A més es fa referència a quatre polítics ucraïnesos més que estarien vinculats amb els serveis secrets russos i assegura que alguns col·laboraven amb agents russos en l’elaboració del pla d’invasió. Entre ells hi ha Mikola Azarov, primer ministre amb l’expresident Viktor Ianukóvitx, deposat el 2014.

Govern a l’exili

Azarov va fugir llavors a Rússia per establir un govern a l’exili malgrat l’ordre vermella de detenció emesa a Interpol pel Govern ucraïnès per delictes com a malversació i apropiació de fons públics. També s’esmenta Vladimir Sivkovich, antic número dos del Consell Nacional de Seguretat i Defensa d’Ucraïna, sancionat la setmana passada pels Estats Units per col·laborar amb els serveis secrets russos. Igualment es fa referència a Serhiy Arbuzov i Andriy Kluyev, antics viceprimers ministres amb Ianukóvitx.

El primer ministre del Regne Unit, Boris Johnson, va anunciar que donarà instruccions al ministre de Defensa, Ben Wallace, perquè viatgi a Moscou i es reuneixi amb el seu homòleg rus, segons va informar la cadena britànica Sky News. «S’espera que Johnson digui a Ben Wallace, ministre de Defensa, que accepti una invitació per reunir-se amb el ministre de Defensa rus a Moscou els pròxims dies», va afegir la cadena. El primer ministre britànic veu la crisi al voltant d’Ucraïna com «la prova més gran per a la unitat i la determinació d’Occident i l’Aliança Atlàntica en dècades».

El Ministeri d’Exteriors de Rússia va instar el Regne Unit a «cessar les provocacions» i deixar de difondre «disbarats», en una primera reacció a les acusacions britàniques. «La desinformació difosa pel Ministeri d’Exteriors del Regne Unit és una prova més que són precisament els països de l’OTAN, amb els anglosaxons al capdavant, els que es dediquen a escalar les tensions al voltant d’Ucraïna», va assenyalar el Kremlin.

En aquest context, Rússia va acusar l’OTAN d’incrementar l’activitat militar a prop de les seves fronteres, percebent aquest fet com «una amenaça per a la seguretat nacional» i va defensar el «dret a moure forces dins del seu propi territori segons ho consideri convenient». Fonts nord-americanes haurien confirmat la informació, originada als serveis secrets britànics, segons va informar el diari The New York Times. Una portaveu del Consell Nacional de Seguretat nord-americana, Emily J. Horne, va qualificar de «molt preocupant» aquest tipus de «complots». «El poble ucraïnès té el dret sobirà a decidir el seu propi futur. Donem suport als nostres socis elegits democràticament a Ucraïna», va indicar.