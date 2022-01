Andorra preveu estrenar a la tardor el primer casino del país de la mà de Jocs SA, empresa guanyadora del concurs públic per a la seva gestió. La inversió inicial per tirar endavant el projecte, que preveu generar uns 200 llocs de treball directes i un centenar més d'indirectes, és de 25 milions d'euros. El centre, anomenat "Unnic", pretén ser un espai integral dedicat a l'oci on un 80% de seva la superfície estigui ocupada per restaurants i sales d'espectacles i d'entreteniment i la resta quedi destinada als jocs d'atzar. L'edifici, que s'està construint al centre d'Andorra la Vella, aspira a convertir-se en un pol d'atracció turística internacional i l'objectiu és que pugui rebre més de 250.000 visitants en el primer any de funcionament.

El conseller delegat de Jocs SA, Marc Martos, ha explicat que el projecte serà un nou "reclam" tant per als visitants dels països del voltant del Principat i altres mercats com ara el Regne Unit i Rússia com també per altres que no viatgen tant assíduament a Andorra, citant com a exemple alguns països de l'Àsia. A més, ha assegurat que s'ha pensat en un espai que ofereixi "una experiència integral d'oci i entreteniment, de lleure, de diversió, on la restauració, els espectacles, la música, l'art i l'arquitectura, entre moltes altres, tinguin un paper destacat".

Per la seva banda, l'arquitecte Pere Espuga ha comentat que s'ha treballat en un projecte "singular" però, a la vegada, respectuós amb l'entorn. Un dels elements destacats serà la seva façana, que quedarà inclinada cap a dins per deixar un "gran porxo" a l'entrada. L'edifici, amb una superfície de 8.300 metres quadrats, tindrà deu plantes i permetrà connectar el carrer Prat de la Creu amb l'avinguda de Meritxell i la plaça del Poble a través de la coberta. A més, per tal de salvar el desnivell, s'instal·larà en aquest punt una grada on es podran programar espectacles a l'aire lliure.

Mentre, l'arquitecte Manuel Clavel ha destacat que el disseny de la façana vol ressaltar els perfils d'una muntanya i fer-ne d'aquests "un element artístic en sí mateix". També ha destacat la versatilitat dels espais i ha dit que s'ha ideat una proposta per "competir a nivell mundial i atreure públic internacional". Finalment, el president de Jocs SA, Ventura Espot, ha dit que el nou centre es convertirà en el "complement" que li faltava al país "per tenir més potència turística" i ha celebrat que el projecte tiri endavant després dels diversos "entrebancs" que ha patit.