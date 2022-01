Els països de la Unió Europea (UE) van acordar aquest dimarts canviar d'enfocament sobre les restriccions als viatgers europeus per a frenar el coronavirus, com les proves de detecció o les quarantenes, que d'ara endavant ja no dependran del país de procedència, sinó del certificat covid digital de cada persona.

El Consell (països) de la UE va aprovar aquesta modificació, que respon "a l'augment significatiu" en l'administració de vacunes a la UE i "la ràpida aplicació del certificat covid", va indicar aquesta institució en un comunicat. L'objectiu és simplificar les normes aplicables i donar més claredat i previsibilitat als viatgers. Els canvis, que no tenen caràcter vinculant sinó que conformen una recomanació, entraran en vigor el pròxim 1 de febrer. La nova recomanació manté la possibilitat que els països imposin mesures addicionals als viatgers des de zones color "vermell fosc", considerades d'alt risc en el mapa de colors del Centre Europeu per a la Prevenció i el Control de Malalties. Aquest centre continuarà publicant el mapa de les regions dels estats membres per a indicar el risc potencial d'infecció, segons un sistema de semàfors (verd, taronja, vermell, vermell fosc). Per a confeccionar-ho es té en compte la taxa de notificació de casos de covid corresponent a 14 dies, l'administració de la vacuna i la taxa de proves realitzades. Els ambaixadors dels països davant la UE (Coreper) ja havien donat llum verda divendres passat amb "alguns petits canvis" a la recomanació de la Comissió Europea que plantejava el canvi d'enfocament. Brussel·les havia proposat el novembre passat que la decisió d'imposar o no restriccions als viatgers es basés en l'estatus sanitari de les persones (que figura en el certificat covid digital) i no en la situació epidemiològica del país des d'on s'hagi viatjat. Aquest certificat és un document que acredita una pauta completa de vacunació, haver passat la malaltia, o tenir un test negatiu. D'aquesta manera, d'ara endavant els titulars d'un certificat covid no haurien, en principi, de ser sotmesos a restriccions addicionals, com a tests de covid o quarantenes. Les persones que no comptin amb el certificat podrien veure's obligades a passar una prova de detecció abans o, a tot tardar, 24 hores després de l'arribada, amb puntuals excepcions, inclosos els nens menors de 12 anys o els treballadors transfronterers. Aquest dimarts s'ha aprovat mantenir l'anomenat 'fre d'emergència', que permet introduir restriccions als viatgers d'altres estats membres si sorgeixen variants del virus preocupants. La proposta aprovada no deixa de ser una recomanació, sense caràcter vinculant per als estats membres.