La infanta Cristina i Iñaki Urdangarin han decidit, «de comú acord, interrompre la seva relació matrimonial» després que la setmana passada es conegués la relació de l’exduc de Palma amb una altra dona, segons asseguren tots dos en un comunicat emès ahir en què destaquen que el compromís amb els seus quatre fills roman intacte.

«De comú acord, hem decidit interrompre la nostra relació matrimonial. El compromís amb els nostres fills roman intacte. Com que és una decisió d’àmbit privat, demanem el màxim respecte a tots els que ens envolten. Cristina de Borbó i Iñaki Urdangarin», deia el text complet del breu comunicat en què formalitzen la seva decisió.

Els exduccs de Palma, que es van casar el 4 d’octubre de 1997 a Barcelona, ​no donen més detalls sobre els termes de la seva separació, propiciada per les fotografies publicades dimecres passat a la revista Lecturas en què es veia Urdangarin passejant de la mà amb Ainhoa Armentia, companya de treball en un bufet de Vitòria.

Fotografies a la platja

Les fotografies que van precipitar la ruptura de la infanta i l’exjugador d’handbol es van fer el passat11 de gener passat en una platja de Bidart (França), on la família Urdangarin té una residència d’estiu.

La Casa del Rei va rebutjar fer qualsevol pronunciament sobre la decisió de la infanta Cristina i Iñaki Urdangarin. El Palau de la Zarzuela va destacar que no té cap tipus de relació amb el comunicat, i per això «no li correspon fer cap pronunciament», van assenyalar fonts de la Prefectura de l’Estat.

La infanta Cristina i Urdangarin van deixar de ser membres de la família reial quan Felip VI va ser proclamat Rei d’Espanya el juny del 2014.

Un any després, el monarca espanyol va retirar a la seva germana el títol de duquessa de Palma davant del procés judicial en què es van veure embolicats ella i el seu marit pel cas Nóos, pel qual ell va ser condemnat a cinc anys i deu mesos de presó per diversos delictes de corrupció, que va començar a complir el juny del 2018 al centre penitenciari de Brieva (Àvila).

La decisió presa per Cristina de Borbó i d’Urdangarin de separar-se es va conèixer mentre Felip VI volava fins a Puerto Rico amb motiu del 500 aniversari de la fundació de la seva capital, San Juan.

Urdangarin va complir ahir amb els seus compromisos professionals i a la sortida va deixar clar que no té res més a dir sobre el que ha passat en el seu matrimoni: «Tot dit, gràcies». Com Urdangarín, la seva suposada nova parella també va acudir al seu lloc de treball enmig d’un gran enrenou. Armentia no va dir ni mitja paraula a la sortida de la feina, on havia coincidit un dia més amb Urdangarin.