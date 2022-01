L’Organització Mundial de la Salut (OMS) publicarà a finals de febrer un nou pla de resposta a la covid-19 que plantejarà una transició al final de la qual es posarà fi a l’actual gestió de la malaltia com una pandèmia, segons va anunciar ahir el director d’Emergències Sanitàries de l’organisme, Mike Ryan. L’objectiu final serà passar a una fase en què hi hagi un «control sostingut» de la malaltia, de manera similar a com es fa amb altres problemes respiratoris com la grip, va indicar Ryan en una conferència tècnica sobre la pandèmia durant el Comitè Executiu de l’OMS, que es reuneix aquesta setmana.

«Per acabar l’emergència internacional per la covid el 2022 encara hi ha moltes coses a fer, com reduir la infecció descontrolada, especialment en poblacions vulnerables, i reduir el risc que sorgeixin noves variants», va destacar l’expert irlandès. També encara s’han de reduir les taxes de mortalitat (de l’1,6% actualment, tenint en compte les xifres oficials d’infectats i morts al món) i «minimitzar les conseqüències a llarg termini de la infecció», va dir Ryan.

Per això cal «optimitzar les estratègies sanitàries nacionals», va afegir, i en aquest sentit va puntualitzar que a causa de les diferents situacions que viu cada Estat (per exemple la desigual taxa de vacunació), «cada país ha de trobar el seu propi camí per baixar de la muntanya». Ryan va destacar que cal investigar quin nivell de mesures de salut pública tindran acceptació social en les futures etapes a seguir, i va assegurar que l’actual estratègia ha de servir com a preparació per a les pandèmies del futur.

Conviure amb el virus

En aquest sentit, el director d’emergències de l’OMS va explicar que «la propera pandèmia segurament serà causada per un agent respiratori», semblant als virus causant de la grip o els coronavirus que hi ha darrere de la covid, el SARS i altres malalties.

Hores abans d’aquestes declaracions de Ryan, el director general de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, va preveure que el coronavirus no desapareixerà a curt termini i el món continuarà convivint-hi, però va assegurar que «aprendre a conviure amb aquesta malaltia no significa donar-li total llibertat».

«Viurem amb la covid en el futur i necessitarem aprendre a gestionar-la amb sistemes sostinguts i integrats de lluita contra les malalties respiratòries agudes», va destacar Tedros. Tot i això, va matisar, «aprendre a viure amb la covid no significa donar-li total llibertat, no pot suposar que acceptem les 50.000 morts setmanals actuals per una malaltia que és predictible i tractable». També va demanar que «no s’ignorin les conseqüències del coronavirus ​persistent, que encara no es coneixen totalment», en referència a les moltes persones que fins i tot després de recuperar-se de la malaltia manifesten múltiples problemes de salut.

El màxim responsable de l’OMS va afirmar que hi ha diferents escenaris per aconseguir acabar amb la fase aguda de la pandèmia, però que «és perillós assumir que la variant òmicron sigui l’última».