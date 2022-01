Un total de 125 empleats de l'Església catòlica a Alemanya, inclosos sacerdots, professors i administradors homosexuals han sortit de l'armari i han clamat per la fi de la discriminació cap a les persones LGBTIQ+. Així ho demanden en el marc d'una iniciativa denominada #OutInChurch que advoca per «una Església sense por» de manera que aquestes persones puguin viure i treballar obertament com a persones LGBTIQ+ a l'Església. En aquest sentit, exigeixen un canvi en la legislació laboral de l'Església perquè l'orientació sexual i la identitat de gènere deixin de ser motiu d'acomiadament.

A més, demanen que s'eliminin de l'ensenyament eclesiàstic les declaracions «difamatòries sobre el gènere i la sexualitat» i es defensi «el ple accés a tots els camps d'activitat i ocupació a l'Església sense discriminació». Les «declaracions antiquades de la doctrina de l'Església» sobre la sexualitat i el gènere han de ser revisades «sobre la base de les troballes teològiques i científic-humans», segons reclamen. A més, #OutInChurch crida a totes les persones LGBTIQ+ que treballen a temps complet o de manera voluntària per a l'Església catòlica al fet que s'uneixin a la iniciativa, i insta els bisbes que declarin públicament el seu suport a la iniciativa.