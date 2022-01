Prensa Ibérica, editora del Diari de Girona, es manté com el primer grup espanyol de comunicació al rànquing Comscore de News&Information, amb un total de 27,8 milions de visitants únics. Per darrere seu en aquesta classificació hi ha Grupo Prisa (27,6 milions), Grupo Godó (25,4 milions), elmundo.es sites (24,8 milions) i Henneo (21,5 milions).

Tres de cada quatre lectors escullen actualment una de les marques d’informació i entreteniment de Prensa Ibérica, un grup que en l’últim any ha crescut un 2% en audiència digital. Quatre de les seves capçaleres són al top-15 dels diaris més consultats a la categoria Newspapers: ElPeriodico.com, La Nueva España, Faro de Vigo i Información. Destaquen els creixements en audiència d’El Periódico, que puja al mes un 17% fins als 14,2 milions de visitants únics, i de Faro de Vigo, que creix un 16% fins a situar-se en els 6 milions. La Nueva España suma, al tancament de l’any, 9,6 milions de visitants únics, i Información, 6 milions. Prensa Ibérica, referent de la informació regional i local, edita actualment 25 diaris i diverses revistes. Segons les dades Comscore publicades ahir, destaquen també els registres de Diario de Ibiza, que creix a la comparativa intermensual un 32% (900.000 visitants únics); Mediterráneo, que puja un 26% (1,9 milions); La Opinión de Málaga, l’audiència del qual creix un 16% (1,5 milions), i el diari esportiu Sport, que supera els deu milions de visitants únics després de créixer un 10%. L’audiència d’El Periódico de España, que va irrompre el mes passat als mesuraments Comscore, creix un 4% i supera el milió de visitants únics. A la categoria de revistes, cal destacar el comportament de Woman, que creix un 36% i arriba als 1,7 milions de visitants únics.