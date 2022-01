La primera campanya del vertiginós cicle electoral que afronta la política espanyola d’aquí al 2024 sembla tenir un guanyador clar. Quan falten menys de 48 hores perquè arrenqui la carrera cap a les urnes a Castella i Lleó, l’enquesta preelectoral del Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS) ha volgut donar emoció al pols entre el PSOE i el PP, i els situa en empat tècnic. Els socialistes, guanyadors de les eleccions del 2019, avantatgen en un punt els populars en estimació de vot, però l’àmplia forquilla d’escons que estima el sondeig podria donar la victòria tant a l’actual president, Alfonso Fernández Mañueco, com al candidat del PSOE, Luis Tudanca.

Aquest estudi difereix de la majoria d’enquestes publicades des de la convocatòria electoral, que auguren una folgada victòria del PP, que va anticipar els comicis a la recerca del primer revulsiu (el segon serà Andalusia, també aquest 2022) perquè Pablo Casado pugui conquerir la Moncloa l’any vinent. Segons el CIS, el PSOE obtindria el 30,8% dels vots i 25-34 escons, mentre que el PP aconseguiria el 29,8% dels sufragis i 27-32 diputats a les Corts de Castella i Lleó, on la majoria absoluta se situa en els 41 procuradors.

Això significa que Mañueco i Tudanca necessitarien altres socis per a poder governar. El sondeig col·loca com a tercera força a l'extrema dreta de Vox, amb el 9,3% dels vots i 4-8 escons, que experimentaria un fort creixement però que ni tan sols en les forquilles més altes li seria suficient al PP per a assegurar-se la Junta de Castella i Lleó. L'altre possible soci, Ciutadans, que de moment manté que no reeditaria l'aliança després de ser expulsat de l'Executiu regional, retrocediria de manera significativa fins al 7,9% dels vots i 2-5 diputats.

En aquest context guanyarien influència, i podrien arribar a ser decisius, els partits d'àmbit provincial que completen l'hemicicle castellanolleonès. Unió del Poble Lleonès (UPL) obtindria el 4% dels vots i 2-3 procuradors; Sòria Ja es quedaria amb l'1,6% de les paperetes i 2-3 escons; i Per Àvila aconseguiria l'1,1% dels sufragis i 1 diputat. Segons el CIS, l'estrena de la plataforma Espanya Buidada acabaria en fracàs i no aconseguiria fer lloc en les Corts regionals.