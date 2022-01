Espanya ha baixat un punt i dos llocs al rànquing global de l’Índex de Percepció de la Corrupció (IPC) del 2021, que va fer públic ahir l’ONG Transparència Internacional, dedicada a combatre i a conscienciar sobre els efectes de les males pràctiques que es donen al món.

En concret, obté 61 punts sobre 100, un menys respecte l’any anterior, i ocupa la posició 34 entre els 180 països que s’integren en aquesta classificació mundial i la 14 entre els 27 estats de la Unió Europea, dos llocs menys.

L’informe sosté que Espanya ha empitjorat respecte altres països amb què compartia puntuació i posició similar en edicions anteriors, en concret amb Portugal, Lituània i Corea del Sud, que se situaven per sota i ara estan per sobre a la classificació. A més, aquells països que tenien notes superiors però que es trobaven propers en el rànquing, s’han allunyat aquest any.