Paloma Botín-Sanz Sautuola, una de les filles del difunt banquer Emilio Botín, i el seu marit, l'empresari Ricardo Gómez Acebo, han passat d'investigats a possibles estafats per la compra a uns antiquaris traficants d'art d'una escultura d'una lleona ibera del segle VI aC que procedia de l'espoli d'un jaciment arqueològic. El matrimoni va ser inicialment imputat pel Jutjat d'Instrucció número 24 de Barcelona, arran d'una investigació per tràfic d'art centrada en dos coneguts antiquaris de la capital catalana que van ser detinguts el març del 2018, en el marc d'una operació contra el comerç d'obres espoliades per DAESH a Líbia.

L'operació es va iniciar el 2017, quan la Brigada de Patrimoni Històric va rebre diversos avisos sobre el presumpte espoli de peces iberes a Andalusia. Un jutjat de Linares es va fer càrrec, al principi, de les indagacions, però aquestes no van acabar de concretar-se. Tanmateix, el veritable tret de sortida el va donar un anònim que va arribar a una comissaria i que denunciava la desaparició de tres escultures iberes del segle VI aC, una lleona, un toro i un cap de toro, valorades en 1,5 milions d'euros. Les peces procedien possiblement d'un jaciment arqueològic situat entre les províncies de Jaén i Còrdova. Al paper es plasmaven fotos de les tres peces. A partir d'allà, es va començar a estirar el fil fins a arribar a antiquaris catalans. Les principals pistes (escoltes telefòniques) van néixer d'una operació que s'estava desenvolupant pel finançament d'Estat Islàmic. Al final, el cas va viatjar fins a Barcelona, on resideixen els antiquaris presumptament implicats en la trama. El desembre del 2018, la jutge va ordenar les entrades i registres. A Madrid, van acudir a l'habitatge de Paloma Botín a la recerca de la lleona, que no era allà, però sí en un altre lloc on havia sigut traslladada a l'espera d'acabar unes reformes a la casa. En aquesta operació, la policia va detenir els cinc presumptes implicats en la trama. Documents exculpatoris No obstant això, Botín i el seu marit han aportat al procés judicial documents amb què la Fiscalia de Barcelona ha conclòs que van comprar l'escultura de «bona fe», per això no es va oposar a la petició de la defensa perquè se'ls arxivés la investigació. La jutge ha exculpat la parella i els ha permès personar-se en la causa com a perjudicats, davant els indicis que pot ser que fossin víctimes d'una venda fraudulenta. L'operació de compra de l'escultura de la lleona es va abonar amb un xec bancari format davant notari, en què es va incloure una factura del 1974 per la qual l'antiquari pretenia acreditar la procedència lícita de la peça. Aquest document data d'11 anys abans que s'aprovés la llei de patrimoni històric espanyol (1985) que prohibeix vendre els objectes artístics o arqueològics considerats de domini públic, amb la qual cosa sí que podria ser lícita la seva comercialització. La investigació se centra ara a determinar si aquest document és autèntic i quina és la data i lloc de procedència de les escultures, així com en l'anàlisi d'un informe que els antiquaris van presentar a la parella i que demostrava que les peces havien sigut objecte d'uns treballs de restauració a mitjans del segle passat. Un dels indicis que qüestionen que la lleona i els toros ibers fossin trobats abans que s'aprovés la llei el 1985 és que en les imatges intervingudes als mòbils dels antiquaris imputats les escultures apareixien cobertes de terra i pols, cosa que apunta que haurien sigut trobades recentment i fotografiades abans del procés de restauració. La causa judicial continua oberta contra els antiquaris per un delicte de blanqueig de capitals.