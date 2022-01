La negociació de la reforma laboral entra a la seva fase decisiva. L’última setmana abans del debat de convalidació al ple del Congrés. Els socis habituals del Govern segueixen molt lluny de donar el seu sí, mentre guanya pes, per als socialistes, el pla b: és a dir, tirar-la endavant amb el suport de Ciutadans, un conjunt de petits partits i, com a mínim, l’abstenció d’Unió del Poble Navarrès. Pedro Sánchez està disposat a una ratificació pels pèls del reial decret llei el 3 de febrer si amb això aconsegueix que no es toqui res del text. En aquest sentit, el soci majoritari de la coalició llança un avís diàfan a Yolanda Díaz: no hi haurà canvis en el marc laboral que no estiguin avalats per patronal i sindicats. És a dir, que el marge de maniobra de la vicepresidenta segona és mínim. Per a l’entorn de la dirigent del partit morat, imposar aquesta condició és tant com acceptar el «dret de veto» dels empresaris.

Les cartes es van posant sobre la taula després d’una llarga partida de més d’un mes. Tant el PSOE com Unides Podem es mostren «optimistes», convençuts que la reforma serà convalidada. Però els comptes que fa cada soci són diferents. «Les negociacions van bé, creiem que arribarem a un acord amb els socis d’investidura», apuntava ahir el president dels morats a la cambra baixa, Jaume Asens. Els interpel·lats eren ERC i PNB, perquè el llindar d’exigències que posa Bildu fa que les dues parts de l’executiu donin per descartat que pugui rectificar el seu rebuig al text. Díaz intenta convèncer-los oferint retocs en la legislació laboral no continguts en la reforma pactada amb patronal i sindicats i que es tramitaran més endavant. És a dir, els demana que donin suport a la convalidació del decret llei en els seus termes, sense admetre-hi esmenes, i a canvi es compromet a més avenços en matèria laboral que s’articulin per altres vies. És a dir, canvis per fora del perímetre de la reforma. Tot i això, els socialistes descarten totalment aquesta alternativa. Tant a la direcció del grup com a l’ala majoritària de l’executiu donen la mateixa raó: «Qualsevol canvi en l’àmbit laboral requereix l’acord del diàleg social». La direcció de Sánchez tem que els empresaris, que van avalar el text amb estrebades internes, es facin enrere amb l’excusa que s’ha desvirtuat el que s’ha pactat, i creuen que «no acceptarien» una bateria de mesures a futur. Destaquen que el decret està tancat i comunicat a Brussel·les, i no hi ha, per tant, marge de negociació per introduir canvis, ni ara ni en el futur.