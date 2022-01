Per entrar a Itàlia no n’hi ha prou amb el certificat de vacunació o recuperació de la covid-19. Tot viatger que vol entrar al país necessita, almenys fins a finals de mes, una prova PCR negativa amb menys de 48 hores o un test d’antígens realitzat 24 hores abans com a màxim. El mateix passa a Àustria, les autoritats de la qual exigeixen una prova PCR en entrar al país i l’autoaïllament durant 10 dies fins a rebre el resultat. Són dos dels exemples que confirmen que el certificat de vacunació no és suficient per viatjar sense restriccions a la UE, malgrat la recomanació aprovada ahir pels ministres d’assumptes europeus per facilitar els viatges de les persones que tinguin la pauta completa de vacunació.

Els comissaris de Justícia i Sanitat, Didier Reynders i Stella Kyriakides, van recordar que disposar d’un certificat covid digital vàlid ha de ser «suficient» per viatjar durant la pandèmia.