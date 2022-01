La investigació policial sobre les festes a Downing Street no sembla afectar Boris Johnson, decidit a seguir com a primer ministre sigui com sigui. Ahir va tornar desafiant a proclamar a la Cambra dels Comuns que no dimitirà. La jornada va ser una tensa espera de la publicació de l’informe sobre les festes a Downing Street de la funcionària Sue Grey, que finalment no va veure la llum. Segons algunes informacions, un equip de funcionaris i advocats estudia possibles problemes legals. La difusió del contingut podria prejudiciar la futura investigació policial. Un altre aspecte és el risc de difamació de les persones esmentades a les conclusions.

A la sessió de control, el líder laborista, Keir Starmer, va intentar obtenir garanties que Johnson publicarà la integritat de l’informe. «El primer ministre pot confirmar que publicarà l’informe complet de Sue Gray tal com el rebi?», va preguntar. «Per descomptat, quan el rebi faré exactament el que he dit», va ser l’ambigua resposta. Els seus portaveus han repetit que es publicarà íntegre, si bé és improbable que es divulguin proves com missatges de WhatsApp o fotos. L’oposició tem que es faci conèixer una versió reduïda o reescrita. El primer ministre ha promès fer una declaració al Parlament un cop tingui el resultat. Starmer i Johnson es van embrancar en un altre intercanvi d’acusacions, amb arguments que s’han repetit en les últimes setmanes. Johnson va voler mostrar-se ple d’ardor guerrer, preparat per a la lluita, davant l’audiència que més li interessava: la dels seus propis diputats, a les mans dels quals hi ha forçar una moció de censura contra el seu lideratge. Starmer va recordar que el dia anterior la Policia Metropolitana havia anunciat una investigació del que va passar a Downing Street i va acusar els conservadors d’haver fet un mal immens a la confiança dels ciutadans. Johnson va adoptar el paper d’estadista i va destacar que està molt ocupat responent a la situació de crisi d’Ucraïna. A la llista de falsedats a la qual s’enfronta Johnson se n’ha sumat una més relacionada amb l’evacuació d’animals de l’Afganistan a l’estiu. Un correu electrònic revelat pel Comitè d’Afers Exteriors del Parlament mostra que el primer ministre va autoritzar personalment durant la caiguda de Kabul l’operació de rescat organitzada per l’antic marine Pen Farthing, al capdavant de Nowzad, un refugi de gossos i gats i santuari de rucs. En total 150 animals van deixar la capital afganesa en un vol especialment noliejat amb diners donats per simpatitzants. Preguntat al desembre si havia donat prioritat als animals en lloc dels afganesos desesperats intentant escapar del règim talibà, la resposta de Johnson va ser que aquesta al·legació «no té cap sentit». En l’autorització hauria intervingut Carrie, la seva dona.