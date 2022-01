El Govern del president rus, Vladimir Putin, ja té la resposta escrita de l’OTAN i dels Estats Units a les seves exigències de no incorporar Ucraïna i Geòrgia a l’organització militar transatlàntica i retirar les tropes aliades dels països de l’est de Europa que es van incorporar a partir del 1997. Tant el secretari general de l’Aliança Atlàntica, Jens Stoltenberg, com el secretari d’estat nord-americà, Antony Blinken, van deixar clar ahir a Moscou que les portes de l’organització transatlàntica seguiran «obertes» i que no hi haurà «concessions» sobre un principi fonamental com és «el dret sobirà de cada país a escollir el camí».

Tot i aquest cop de porta a una de les principals exigències de Moscou per impedir l’adhesió de països de l’òrbita exsoviètica com Ucraïna i Geòrgia, tant Blinken des de Washington com Stoltenberg des de Brussel·les van tornar ahir a oferir diàleg i una «via diplomàtica» seriosa per buscar solucions al moment «crític» per a la seguretat euroatlàntica en què es troben, marcat per la concentració de més de 100.000 soldats a la frontera amb Ucraïna i nous desplegaments, en forma d’exercicis militars russos, a Bielorússia.

Nova advertència

«Estem veient més tropes no només a Ucraïna i rodalies, sinó també a Bielorússia, on Rússia està desplegant milers de soldats, centenars d’avions, sistemes de defensa aèria S-400 i moltes altres capacitats molt avançades», va alertar en roda de premsa el polític noruec, per a qui aquest moviment de Moscou és un element evident que ha fet pujar la tensió.

Per això va arribar una nova advertència a Putin. «Encara que treballem per a una bona solució i la desescalada, també ens preparem per al pitjor», va recordar posant com a exemple l’enviament de més vaixells i avions al flanc est, anunciat dilluns passat, i la possibilitat de desplegar «en qüestió de dies» la força de reacció ràpida de 5.000 soldats que lidera en aquests moments França per protegir els aliats. «Per desplegar-la necessitem una decisió del consell atlàntic», però «tenim plans que es poden activar en un termini molt breu de temps», va avisar.

Tot i aquesta advertència, el líder de l’OTAN va insistir que creu «fermament» que les «tensions i els desacords» s’han de resoldre a través del diàleg i la diplomàcia, no de l’amenaça ni la força, i que hi ha «marge de maniobra» » per millorar la cooperació en qüestions d’interès mutu com el control d’armament, incloses les armes nuclears i míssils de curta distància, la reducció de riscos per prevenir incidents militars a mar o aire o la transparència sobre els exercicis militars. Qüestions, va afirmar Stoltenberg, que serviran també per augmentar la seguretat al continent.

Mentre l’OTAN i els EUA anunciaven la resposta a Moscou, a París representants diplomàtics russos, ucraïnesos, francesos i alemanys van celebrar la que va ser la primera reunió el Quartet de Normandia des de fa més de sis mesos. La trobada va representar recuperar la iniciativa per part dels països europeus, després de quedar apartats de les discussions bilaterals a Ginebra.