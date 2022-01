El president del Govern, Pedro Sánchez, va destacar l’«absoluta, rotunda i clara unitat» tant al si de la UE com entre la Unió i els membres de l’OTAN en la rèplica a Moscou. Sánchez, que es va reunir ahir amb la primera ministra finlandesa, Sanna Marin, va rebre abans la trucada del president del PP, Pablo Casado, per demanar-li que comparegui per explicar la situació i per retreu-li la divisió a l’executiu.