El Tribunal Constitucional revisarà una sentència de l’Audiència Provincial de Sevilla que va rebaixar una condemna de 7 anys i 9 mesos de presó per abusos sexuals i lesions a 2 anys i 8 mesos. És la pena que finalment es va imposar al catedràtic de la Universitat de Sevilla Santiago Romero Granados per abusar de tres professores universitàries de la seva mateixa àrea. La Sala Primera ha admès a tràmit el recurs d’empara presentat per una en entendre que l’assumpte revesteix especial transcendència constitucional, en línia amb les seves últimes resolucions, en què està mostrant una especial sensibilitat amb els assumptes que preocupen la societat, com l’aplicació de la perspectiva de gènere a la justícia.

La petició d’empara, l’admissió a tràmit de la qual es produeix en un percentatge tan baix que sol ser sinònim de la futura estimació del recurs, es fonamenta en el fet que la sentència d’apel·lació de la qual va resultar beneficiat Romero li va aplicar una circumstància atenuant per dilacions indegudes molt qualificada, que va suposar fer recaure la responsabilitat dels retards que s’havien viscut en el procediment en les seves víctimes. El recurs argumenta que amb això es va vulnerar el dret a la tutela judicial efectiva de les dones que van exercir l’acusació particular, així com els seus drets a la no discriminació per raó de sexe i a la integritat.