La ministra de Sanitat, Carolina Darias, ha assegurat aquest divendres que «totes les dades apunten que hem doblegat la corba» de la sisena onada de la pandèmia de la covid-19 a Espanya.

Així ho ha expressat la ministra, en declaracions als mitjans, després d’una visita a l’Hospital Son Llàtzer, a Palma. «Les dades de baixada es van consolidant dia a dia», ha afirmat, tot i que ha insistit a «ser prudents».

Darias ha assenyalat també que la mascareta en exteriors seguirà «el mínim imprescindible». La ministra ha recordat que la mesura es va adoptar a petició de la majoria de comunitats autònomes i que ara com llavors per retirar-la s’escoltaran les diferents regions al Consell Interterritorial de Salut. Ha remarcat, però, que quan es va adoptar l’obligatorietat el mes de desembre passat la incidència acumulada a 14 dies estava en uns 800 casos per 100.000 i ahir estava en 3.139 per 100.000. Així, ha reiterat que la mascareta es retirarà «al més aviat possible» i en el moment que es decideixi al si del Consell Interterritorial de Salut «conjuntament i des de la cogovernança», ha insistit.

«Cada vegada estem fent més vida normal i hem anat recuperant les relacions socials. Alguns elements segueixen amb nosaltres com també segueix el virus», ha interpretat la situació actual Darias.

També ha al·ludit la ministra als fàrmacs orals contra la covid-19 que ja comercialitza la farmacèutica Pfizer i l’ús dels quals va ser autoritzat ahir per l’Agència Europea del Medicament (EMA) al recordar que Espanya i aquesta empresa han arribat a un acord bilateral per adquirir 344.000 tractaments que, ha assegurat, poden evitar fins un 89% d’hospitalitzacions entre els pacients tractats amb aquests.