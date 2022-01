Cap investigació amb ramificacions internacionals és senzilla i si, a més, se li suma que els fets van passar fa més d’una dècada i que un dels seus protagonistes és ni més ni menys que el rei emèrit, tot es complica extraordinàriament. Per això, la Fiscalia Anticorrupció no es mostra optimista respecte el futur de les diligències de recerca que té obertes, al marge de Joan Carles I, en relació amb el presumpte pagament de comissions per la construcció de l’AVE a La Meca.

Fonts fiscals admeten que el més probable és que les diligències per l’adjudicació a empreses espanyoles d’aquesta concessió abans o després tinguin el mateix resultat que les tres seguides contra el rei emèrit, l’arxiu de les quals es va anunciar a principis de l’octubre passat i que es calcula que es finalment produirà al mes de febrer. Es tracta dels mateixos fets pels quals es van obrir les primeres diligències de recerca a Joan Carles I, després que se sentís la seva examant Corinna Larsen explicar a l’excomissari José Manuel Villarejo que el rei Joan Carles havia cobrat 65 milions d’euros de la monarquia saudita en concepte de comissions per les obres de l’AVE per la seva mediació a favor de l’entramat empresarial que va resultar adjudicatari. Corrupció en les transaccions Amb aquests àudios, la Fiscalia Anticorrupció va obrir unes diligències per determinar si s’havien comès delictes de corrupció en les transaccions econòmiques internacionals i de suborn que haurien estat portats a terme per ciutadans espanyols i estrangers fora d’Espanya, mentre que s’enviava a la Fiscalia del Tribunal Suprem allò relatiu al rei emèrit, atesa la condició d’aforat, per la qual només pot respondre penalment davant la Sala Segona de l’alt tribunal. La investigació suïssa tampoc ha ajudat les indagacions espanyoles, més aviat al contrari. El fiscal suís Yves Bertosa la va tancar el desembre passat. Afectava Corinna Larsen, el gestor de patrimoni Arturo Fasana i l’advocat Dante Canónica. Tots dos van constituir la Fundació Lucum, amb seu a Panamà, al compte de la qual al banc Mirabaud es van ingressar els 65 milions d’euros que va rebre l’emèrit i que el 2012 van ser transferits a un altre compte del primer a Bahames. Bertossa no va trobar indicis que permetessin no considerar aquests diners com un «regal de germà» que el rei Abdul·là, mort el 2015, va fer a Joan Carles I.