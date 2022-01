Un portal desastrat que demana a crits una mà de pintura i una enorme porta negra de metall que porta al soterrani de l’edifici. El número 58 del bulevard Taras Sevchenko, al centre de Kíev, és un dels centenars de punts assenyalats en un mapa interactiu creat per l’alcaldia de la capital d’Ucraïna destinat a protegir «la població civil de les emergències de naturalesa humana o militars», segons s’explica a la mateixa pàgina web.

El lloc ja ha estat identificat per la defensa civil ucraïnesa com a possible refugi en cas d’un atac aeri de Rússia. Però la instal·lació no està preparada per a les eventualitats militars que puguin sorgir en els propers dies o setmanes: la porta està tancada amb pany i forrellat amb un doble cadenat i ningú respon en el número de telèfon indicat, pertanyent a la persona que suposadament gestiona la instal·lació.

Ucraïna viu els moments de més incertesa des que va accedir a la independència amb una certa dosi d’esquizofrènia. Mentre les institucions oficials difonen fulletons dirigits a la població on s’expliquen coses com què posar en una maleta d’emergència o quanta aigua potable acumular en cas de setge, mentre els ciutadans arrepleguen queviures o ideen plans per sortir corrent encara que sense saber gaire bé quina direcció prendre, cap signe extern sembla indicar la imminència d’un conflicte armat amb el totpoderós país veí: el trànsit als carrers de la capital continua provocant els embussos de sempre i les aglomeracions matinals al metro mantenen el pols habitual. «La gent al meu voltant està preocupada, però no hi ha pànic», explica Yúlia Tsiba, dissenyadora gràfica de 39 anys.

Dmytro Shynkaruk, consultor de comunicació de 31 anys, afirma que començarà a fer la maleta d’emergència durant el cap de setmana. «Col·locaré còpies dels meus documents, acumulador d’energia per al meu telèfon mòbil i una mica de roba; per televisió ens diuen que ha de ser lleugera i fàcil de portar», explica. Amb la seva companya encara ha de debatre què faran tots dos en cas d’atac, encara que reconeix que és difícil idear un pla a causa de la impossibilitat de predir quin dels múltiples escenaris bèl·lics que s’han anat estudiant en les últimes setmanes es podria acabar materialitzant. «Kíev és molt a prop de la frontera amb Bielorússia, i l’atac podria venir del nord, encara que també podrien començar per l’est», puntualitza. En qualsevol cas, explica que des de ja fa dies segueix «amb atenció» les notícies perquè cap esdeveniment l’acabi enxampant amb el peu canviat.

Fervent defensor d’una Ucraïna ancorada a Occident i mirant Europa, Shynkaruk no es quedarà amb els braços plegats si el país és obligat a viure sota la influència del Kremlin. Tot i que no descarta combatre, creu que pot ser «més útil» en temes de comunicació gràcies a la seva experiència com a periodista.

Volodímir Nazarek, al capdavant d’un negoci de telefonia mòbil en un dels llocs de la gegantina xarxa de passos subterranis de la plaça de la Independència (Maidan), on van tenir lloc els enfrontaments que van obligar el 2014 a fugir el president prorus Víktor Ianukóvitx , es pren les coses amb més calma. «Si envaeixen, me’n vaig a Polònia amb la meva dona», fa broma. «No home, em quedaré aquí perquè a nosaltres no ens faran res; col·locaran el seu Govern prorus de sempre i a nosaltres ens deixaran en pau», continua en to distant. Tampoc no ha estudiat al detall les recomanacions de les autoritats, i ni tan sols sap quin és el refugi més proper. «Però aquest subterrani ja és un refugi!», comenta fent broma.

Per ser un país que fa vuit anys que està en guerra, que podria patir en un futur proper un nou embat d’una potència amb molts més recursos militars, Ucraïna és, a primera vista, un país escassament militaritzat. Al metro, els anuncis ofereixen la mateixa publicitat barata, els mateixos descomptes o viatges que a qualsevol altra ciutat europea. No hi ha reclams instant la ciutadania a allistar-se, o pasquins amb consignes patriòtiques.

«La majoria de la gent està inquieta, intenta endevinar què és el que passarà», resumeix Yúlia Tsiba. «Però ja fa vuit anys que fem activitats militars a l’est, per això ja estem una mica preparats», continua. En cas que l’Exèrcit rus acabi ocupant part del seu país, aquesta dona pensa fer «tot el possible per defensar-lo».