La possibilitat d’un atac procedent de Rússia ha assossegat, si més no de moment, l’agitada política interior a Ucraïna, caracteritzada des de sempre per la divisió i les lluites caïnites. Les més prominents figures i forces polítiques del país eslau han signat una mena de treva que ha permès fins i tot Petró Poroixenko, predecessor de Volodímir Zelenski a la presidència i acusat de traïció, tornar a Kíev i evitar de moment la presó. Es tracta d’un cessament d’hostilitats «temporal», segons Yevhén Fedtxenko, periodista i analista local, que molt bé es podria reprendre quan l’amenaça militar es dissipi i les aigües tornin a calmar-se.

Si l’excap de l’Estat ucraïnès, que encara compta amb un suport significatiu entre la població, va calcular que si retornava ningú no s’atreviria a ficar-lo a la presó en un moment tan crític per al país, va encertar de ple. Un jutge del tribunal del districte de Perxek, a Kíev, va rebutjar fa uns dies la petició d’arrest de la fiscalia, encara que li va ordenar entregar el passaport i limitar els moviments a la capital. Les acusacions contra ell -venda de minerals a les regions rebels de Donetsk i Lugansk- són greus, equivalen a traïció i, en cas de ser condemnat, podria ser sentenciat a 15 anys de presó.

«Ficar-lo a la presó hauria provocat una greu crisi interna, amb gent sortint al carrer per protestar en plena amenaça russa; a més, fins i tot hauria generat critiques entre els nostres aliats estrangers», detalla Fedtxenko. Aquest analista no té cap dubte que el mateix Zelenski es va involucrar personalment per aconseguir un veredicte favorable a la posada en llibertat. «Va transcórrer molt de temps entre el retorn i la decisió del jutge de no arrestar-lo», destaca amb sospita.

Polarització

La polarització ha estat i és una de les marques de la casa a la política domèstica a Ucraïna. Ja abans del triomf de la revolució de Maidan, ja fa gairebé vuit anys, ha estat una tradició que durant el mandat d’un president concret es jutgi o es persegueixi els seus predecessors, rivals polítics i fins i tot els seus partidaris. Així va passar entre Víktor Ianukóvitx i Iúlia Timoixenko, condemnada el 2011 a set anys de presó per abús de poder, o entre Ianukóvitx i l’excap de l’Estat Leonid Kutxma, acusat de l’assassinat d’un periodista també el mateix any.

Els elevats nivells de corrupció al país, que ocupa el 122è lloc sobre un total de 180 a la llista d’Estats elaborada per Transparència Internacional, afavoreixen l’obertura de casos criminals. Segons Yevhen Mahda, director de l’Institut de la Política Mundial, tot el que ha passat al voltant de Poroixenko després de la seva derrota electoral demostra que, malgrat les seves promeses de lluitar contra la corrupció i actuar de manera diferent, «l’elit política que va arribar al poder el 2019 no és nova» i recorre als mateixos tics i comportaments dels seus predecessors.

La pregunta que es fan els analistes és si l’aparició de l’enemic extern afavorirà els consensos i una nova manera de fer política. «Depèn», respon Fedtxenko. «Cal reforçar les institucions, professionalitzar-les» per evitar que aquestes es converteixin en una arma llancívola de qui té el poder contra els seus rivals. Això sí, manté el seu escepticisme respecte el comportament dels polítics, «sempre lluitant entre ells».

La disputa amb Rússia podria tenir un altre efecte col·lateral en l’àmbit de la política interior ucraïnesa: l’enfonsament de les forces polítiques prorusses al país, que encara participen a eleccions i tenen representació parlamentària, convertint-se en marginals o extraparlamentàries. «Actualment reben el suport del 10% o el 15%, en cas d’una agressió seran encara més impopulars; des del 2014, l’annexió de Crimea i els successos a Donbás, no tenen capacitat per guanyar unes eleccions», afirma.