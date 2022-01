«No tots els missatges de text necessiten ser registrats però està clar que entren sota la llei de transparència de la UE, així que els missatges rellevants s’han de registrar. No és creïble defensar el contrari», conclou la Defensora del Poble europea, Emily O’reilly, després d’una investigació feta per aquest organisme de control de la UE sobre l’accés als missatges SMS que es van intercanviar la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, i el conseller delegat de Pfizer, Albert Bourla, quan negociaven un nou acord de compra de vacunes per part de la UE.

Els fets es van produir l’any passat. Va ser la mateixa responsable de l’executiu comunitari qui va confirmar en una entrevista amb el New York Times, l’abril del 2021, que havia intercanviat SMS amb Bourla durant la negociació sobre la compra de més vacunes. Un periodista de Netzpolitik.org, Alexander Fanta, va decidir sol·licitar el 4 de maig a l’executiu comunitari accés públic a aquests missatges i altres documents relatius a aquests intercanvis. L’únic que va rebre va ser un correu electrònic, una carta i una nota de premsa, però no els missatges de text. Després d’una denúncia d’una eurodiputada holandesa, el cas va arribar a les mans d’O’reilly que va posar en marxa una investigació per avaluar la manera com la Comissió Europea va gestionar la petició d’informació.

Segons el resultat de la mateixa, malgrat la petició, la Comissió Europea no va sol·licitar de manera explícita als membres del gabinet de la presidenta que busquessin els missatges de text requerits i es va limitar a reclamar els documents que compleixen amb els criteris interns de registre en què, va assenyalar, no entren els SMS. Segons el parer de la defensora, aquesta actuació constitueix «un cas de mala administració». «L’estretor de mires amb què es va tractar aquesta sol·licitud d’accés públic va fer que no s’intentés identificar si hi havia cap missatge de text. Aquesta manera de fer les coses no respon a les expectatives raonables de transparència i de les normes administratives de la Comissió», critica O’reilly.

Fins al 26 d’abril

Encara que la defensora del poble admet que no tots els missatges de text han de ser necessàriament registrats, sí que han de quedar plasmats aquells que clarament entren en el marc de la legislació de transparència europea, com passa en aquest cas. Durant la investigació, l’executiu comunitari va argumentar que un «missatge de text o un altre tipus de missatgeria instantània és, per la seva naturalesa, un document de curta durada que no conté, en principi, informació important sobre assumptes relacionats amb les polítiques, activitats i decisions de la Comissió», i que no registren els missatges instantanis.

La resposta d’O’reilly a aquestes al·legacions és rotunda. «És el contingut del document allò que importa i no el suport o la forma. Si els textos afecten polítiques i decisions de la UE han de ser tractats com a documents de la UE», avisa O’reilly, que ha instat l’executiu comunitari a buscar de nou els missatges intercanviats amb el CEO de Pfizer. Brussel·les té fins al 26 d’abril per respondre sobre la recerca dels missatges requerits. «Cal reformar i clarificar les regles d’accés a documents de la UE perquè no tornem a tenir problemes d’aquest tipus en el futur. Veiem que hi ha una resistència generalitzada a aplicar el reglament a tot allò que no és un document tradicional», assenyala.