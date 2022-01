Cinc vocals progressistes del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) -Álvaro Cuesta, Clara Martínez de Careaga, Rafael Mozo, Concepción Sáez i Pilar Sepúlveda- insisteixen a validar el text de la llei d’Habitatge que el Govern portarà al Consell de Ministres el proper dimarts davant del criteri de la majoria d’aquest òrgan, que dijous va aprovar un dictamen molt dur contra els plans del govern per envair competències autonòmiques i per les mesures previstes per contenir els preus del lloguer.

El vot particular, que té una extensió de més de cent pàgines, incideix en l’anàlisi feta pel primer ponent del dictamen, l’exdiputat socialista Cuesta. Així, destaca la vocació del Govern per aprovar una «norma bàsica» estatal en matèria d’habitatge sense perjudici de les normes sobre la matèria que hi ha a cada comunitat autònoma.

Quant a la intervenció del lloguer, els vocals discrepants asseguren que l’avantprojecte del Govern de coalició no fa irreconeixible el dret de propietat ni en nega la utilitat econòmica, ja que no comporta càrregues desproporcionades ni excessives per als arrendadors. «Ofereix, per tant, un equilibri just i una relació raonable entre els mitjans emprats i la finalitat perseguida». Així, l’avantprojecte es mou segons aquests vocals «dins els paràmetres de control establerts pel Tribunal Constitucional i el Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH).

Baixant a allò concret, afirmen que sistema previst pel legislador, que combina la pròrroga dels contractes d’arrendament d’habitatge habitual a les zones anomenades de «mercat tensionat» amb límits a les rendes dels arrendaments esmentats, «acull mecanismes reguladors utilitzats a països del nostre entorn» i «no despulla el contingut essencial del dret de propietat sobre els immobles.

Dret fonamental

Aquests cinc membres del Consell General del Poder Judicial -una sisena vocal, Mar Cabrejas, va votar en contra de l’informe de la majoria però no signa el vot particular-, recorden que en compliment de l’article 47 de la Constitució, les lleis sobre aquesta matèria han de tenir en compte «el dret a accedir a l’habitatge d’aquells que no el puguin satisfer al mercat, el dret a un mercat intervingut, com a instrumental de l’anterior i per evitar l’especulació, el dret a la conservació de l’habitatge i el dret a la qualitat de l’habitatge».