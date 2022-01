El sociòleg Pedro Arriola, un dels principals assessors dels expresidents José María Aznar i Mariano Rajoy, i espòs de l’exministra de Sanitat Celia Villalobos, va morir ahir a l’edat de 74 anys. Arriola, que va néixer a Sevilla el 1948 i va estudiar Ciències Econòmiques i Ciències Polítiques, va començar a treballar amb Aznar el 1989 com a assessor personal, també en la seva etapa al capdavant de la Junta de Castella i Lleó, i ho va continuar fent quan va arribar a la Moncloa el 1996, després de desbancar el govern socialista de Felipe González. Sempre se li va atribuir un paper decisiu per aconseguir que Aznar arribés a la presidència del Govern gràcies a la seva tasca com a assessor electoral del Partit Popular, que va mantenir amb Mariano Rajoy, tant com a cap de l’oposició com després a la seva etapa a la Moncloa.

Els seus serveis i assessorament, sobretot en matèria demoscòpica, van donar moltes victòries al PP. Arriola va deixar de treballar per al PP amb l’arribada de Pablo Casado a la presidència. Entre el 2004 i el 2008 va formar part del Comitè de Direcció del PP, i l’extresorer del partit Luis Bárcenas li va atribuir un centenar dels pagaments que va ressenyar en la suposada comptabilitat en B de la formació.