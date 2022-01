És un dels primers nuclis poblats d’Ucraïna que podrien veure els soldats russos si finalment el Kremlin es decideix a atacar i ordena que la incursió es faci des de Bielorússia, al nord, ja que el seu règim, aliat de Moscou, podria exercir de plataforma militar. La majoria dels habitants de Lugoviki, a tot just quinze quilòmetres de la frontera -un de tants llogarets agrícoles ucraïnesos de cases baixes i finestrals acolorits-, manté un esperit desafiador, almenys de paraula, davant del possible invasor, al qual molts recorden dels temps en què van compartir un mateix estat sota el paraigua de la Unió Soviètica.

Sobre un munt de troncs de fusta a punt de ser tallats i amb la serra encara a la mà, Vasili Domkenko, de 65 anys, treballador de TOV Druzhba, un enorme conglomerat agrícola, dona per descomptat que Vladímir Putin optarà per l’atac i que serà precisament a través d’aquesta regió. «Estem molt prop de la frontera», constata. Malgrat la seva avançada edat i de comptar amb una nodrida família de fills i nets, promet que no es quedarà amb els braços creuats veient com els soldats russos patrullen pel poble sense més. «Ens n’anirem al bosc a resistir!», assegura, mentre s’indigna quan recorda els trossos del seu país que han estat arrabassats pel totpoderós veí de l’est en els últims anys: «Abans, Ucraïna estava formada per 24 regions», recorda.

«Seré franctirador»

Més enfurismat, si és possible, es mostra Georgui Epepanovich, de 66 anys, propietari d’una petita explotació agrícola de subsistència on conrea cebes, tomàquets i altres vegetals destinats al consum familiar. «Seré franctirador, quan era jove practicava el tir com a esport», afirma, al costat de casa seva. La seva total disposició a utilitzar, contra un eventual exèrcit enemic, les seves adquirides habilitats amb les armes gaudeix d’àmplia tradició en tot l’espai postsoviètic. Durant la segona guerra mundial, els franctiradors de l’Exèrcit vermell van jugar un paper molt destacat contra la invasió nazi, abatent a centenars d’oficials i militars alemanys i minvant la moral d’uns ocupants que, a causa dels seus precisos trets, no podien si més no sentir-se segurs quan descansaven en la rereguarda, lluny de la línia de front.

Valentina Schutz, pensionista de 63 anys d’origen txec, viu en una paupèrrima caseta de maó amb la teulada d’uralita situada en un dels marges del llogaret, i no amagava la seva preocupació davant una possible invasió. «Ho estan explicant tota l’estona per la televisió», constata. Valia, com l’anomenen els familiars i coneguts, amb prou feines pot pronunciar un parell de frases en rus sense que se li escapin una o dues paraules en ucraïnès, la seva llengua materna, i s’indigna quan algú li diu que Rússia i Ucraïna són un mateix país. «Que es quedin a casa seva, aquests russos!», demana. Si finalment l’atac es produeix, explica que agafarà uns pocs estris i se n’anirà a Kíev, a casa de la seva filla, a uns 130 quilòmetres al sud.

Idèntic rebuig cap als russos expressa Ígor Boncharenko, un pescador ocasional de setze anys, que assegura no tenir por del que pugui succeir. «Si venen, cal lluitar», invoca. Maria Dubois, de 49 anys, botiguera en un de les poques adrogueries de Lugoviki, constitueix l’única veu dissonant enmig del cor d’opinions crítiques: «Jo no m’aniré; on puc marxar?», es pregunta, donant a entendre que no compta amb mitjans de subsistència addicionals. Per a aquesta dona, poc inclinada a deixar-se fotografiar, els russos «són persones, com qualsevol altre».

Encara que molts esperen que un eventual atac s’origini a l’est del país, on les milícies prorusses controlen un ampli tros de territori ucraïnès, si en realitat l’objectiu és fer-se amb el control de la capital ucraïnesa i derrocar al Govern proccidental, avançar des del nord seria l’opció més fàcil per al Kremlin.

Fa més d’una setmana, van començar a arribar a Bielorússia tropes russes que participaran en unes maniobres militars previstes per a mitjans de febrer. A més, Aleksándr Lukashenko, el president del país, ha incrementat en les últimes setmanes les crítiques davant la presència de tropes aliades en països veïns com Lituània o Polònia.