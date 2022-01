«Si volen fer alguna cosa a Donbass, han de fer-ho ja», opina un comadament. I no perquè cada dia que passa Ucraïna rep més ajuda, sinó per l’aproximació del final de l’hivern rus; però aquesta vegada és el desglaç, i no el gel, el que juga contra qui hagi de moure’s. El Donbass -o vall del Donets- és una zona humida a la primavera, i, si Ucraïna aconsegueix inutilitzar les carreteres, un gran parc de vehicles pesants russos s’hi encallaria en enormes fangars.

Segons Reuters, Rússia ha incorporat subministraments de sang en el seu desplegament. És un indicatiu d’imminència d’un atac, ja que una bossa de plasma dura 35 dies. «Qualsevol incident a Crimea, a l’estret de Kerch o al mar d’Azov podria proporcionar l’excusa que Putin necessita per a continuar les seves ànsies expansionistes i ocupar la regió riberenca del mar d’Azov, existint la possibilitat que no freni el seu avanç fins a arribar a Odessa», advertia en l’últim Quadern de Pensament Naval el tinent de Navili Javier Alonso. La clau és l’«incident» que justifiqui un atac formal o un de «guerra híbrida». Els militars de l’OTAN desempolsen aquest hivern el Defensar’s Dilemma , manual de referència per a entendre la guerra a «la zona grisa» que va descriure el general rus Valeri Gerasimov. A la zona grisa es van desplegar els «homenets verds», soldats sense logotips que van prendre Crimea el 2014. Davant, un altre plantejament de l’OTAN: en una invasió russa, molta guerrilla «per a fer impossible la permanència de l’invasor», explica un general consultat. És a dir, deixar passar la força atacant i assetjar-la amb una xarxa de resistència per preparar una invasió. Per exemple, ara.