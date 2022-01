Sergio Mattarella, el jurista sicilià de 80 anys que exerceix la prefectura de l’Estat d’Itàlia des del 31 de gener del 2015, va ser escollit novament ahir president de la República, pel Parlament italià, després que la política hagi demostrat una incapacitat absoluta per trobar una millor solució. En el sisè dia de votacions dels 1.009 senadors, diputats i representants de les regions, la reelecció de Mattarella va rebre el vist-i-plau de totes les grans formacions italianes, amb l’excepció de la dels Germans d’Itàlia.

Mattarella havia insistit en diverses ocasions en els últims mesos que no volia renovar per set anys més i fins i tot en el seu discurs de Cap d’Any es va acomiadar dels italians per donar pas a una nova figura a partir del febrer que exercís les funcions de President de la República, i així poder dedicar-se exclusivament a la família.

De fet, Mattarella havia afirmat que una renovació al càrrec, com va passar amb Giorgio Napolitano el 2013, havia de ser una excepció i no convertir-se en la norma, però els partits han estat incapaços de trobar un consens i han apostat de nou pel jurista sicilià per sortir del bloqueig, que també estava frenant l’activitat del Govern.

Mattarella es converteix en el segon cap de l’Estat a renovar mandat, després de Napolitano, que tampoc no volia però va repetir el 2013 també per la ineficiència de la política, encara que el 2015 va firmar la seva dimissió i va ser rellevat per Mattarella.

Nascut a Palerm el 23 de juliol del 1941 i pare de tres fills, Mattarella va ser jutge del Tribunal Constitucional i diverses vegades ministre, abans de ser la màxima autoritat de l’Estat italià.

Com a president de la República va mantenir sempre un perfil baix, però el seu caràcter discret no li va impedir utilitzar les poderoses prerrogatives que té el seu càrrec quan va ser necessari, com quan va impedir el 2018 que el primer Govern de Giuseppe Conte, format per la ultradretana Lliga i el Moviment 5 Estrelles (M5S), nomenés com a ministre d’Economia l’euroescèptic Paolo Savona.