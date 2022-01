El líder del PP, Pablo Casado, va voler llançar ahir un avís al president del Govern, Pedro Sánchez, si segueix pactant amb Podem, ERC o Bildu. «El PSOE desapareixerà si segueix abraçant un dia sí i dia un altre també els qui volen destruir Espanya, la nació que ell aspira a representar», va advertir Casado en un míting de campanya a Àvila per a les eleccions a Castella i Lleó. «Els partits d’esquerra que no han anat pel camí de la recuperació de la concòrdia, la transversalitat, la moderació i els pactes d’Estat generacionals han desaparegut», va insistir el president del PP, que també va afirmar que l’automobilística Nissan ha marxat de Catalunya per la «incompetència» de l’executiu de Sánchez i dels independentistes.

«La planta de Nissan a Àvila, en canvi, s’ha mantingut gràcies al compromís del PP. Les reticències ideològiques de Ribera i Sánchez estan destruint el sector del motor a Espanya», va continuar Casado, que va acusar el govern espanyol de «demonitzar» la indústria de l’automòbil apujant els impostos de matriculació o el dièsel. En paral·lel, el líder del PP va apostar per posar una «catifa vermella» als autònoms amb una tarifa plana, va reiterar que suprimirà els impostos de successions i donacions quan arribi a la Moncloa. També va reclamar «reforçar» les institucions, amb el cap de l’Estat en primer lloc. Pèrdua d’influència Sobre la no trucada de Biden a Sánchez, Casado va assegurar que es tracta d’una mostra més de la pèrdua d’influència d’Espanya a Europa i del prestigi al Mediterrani. «Sánchez es pregunta per què no el truca Biden? Perquè té una vicepresidenta de Podem que està defensant Rússia i que no diu que Cuba és una dictadura», va etzibar el líder del PP, que igualment va carregar contra les «lliçons de transparència i honestedat del PSOE». «A nosaltres ni una lliçó. O li he de recordar a Sánchez que dos ministres dels ERO d’Andalusia estan al seu govern, la societat instrumental de la seva vicepresidenta econòmica o els casos de finançament irregular de Podem?», va qüestionar en veu alta Casado. D’altra banda, el PP es va sumar a la campanya de suport i reconeixement a Felip VI, impulsada per l’associació Concordia Real Española. Coincidint amb el 54è aniversari del monarca, l’entitat ha reivindicat el paper del Rei «en la construcció, desenvolupament i defensa de la democràcia i de la Constitució com a garant d’una nació unida».