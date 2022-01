El president del Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS), el sociòleg socialista José Félix Tezanos, va assegurar ahir que «mai» ha traslladat ni avançat a l’exvicepresident del Govern Pablo Iglesias els resultats de l’enquesta preelectoral a Castella i Lleó. Així mateix, en un comunicat, va anunciar la creació d’una comissió per analitzar la possibilitat que es poguessin «produir filtracions o informacions avançades de dades».

Tezanos va fer aquest aclariment davant de la «reiteració d’informacions incertes i no contrastades», va assenyalar. «Davant la difusió de notícies sobre la possibilitat que hores abans de la seva difusió persones alienes al CIS tinguessin informacions parcials, encara que no totalment exactes ni contrastades, de dades encara no publicades, s’ha creat immediatament una comissió encarregada de tramitar un expedient d’informació», va afegir.