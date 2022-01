Un tribunal militar de la República Democràtica del Congo (RDC) va condemnar el dissabte a pena de mort -que no s’aplica al país i es tradueix de facto en cadena perpètua- a 49 persones per l’assassinat de dos experts de l’ONU l’any 2017. Així ho va confirmar ahir l’organització de defensa dels drets humans Human Rights Watch (HRW). Contra els acusats pesaven càrrecs relacionats amb la pertinença a un moviment insurreccional, associació delictiva, crims de guerra per assassinat i per mutilació, malversació d’objectes confiscats, violació d’ordres i terrorisme. El judici pel crim, que va tenir lloc en un tribunal militar de la ciutat de Kananga, va començar el 2017 i es va veure obstaculitzat en múltiples ocasions per contradiccions i retards. Els acusats eren un total de 54, però 22 d’ells van fugir.

Els investigadors de Nacions Unides Michael Sharp i Zaida Catalán van ser assassinats a la regió de Kasai, al centre de Congo. Sharp, nord-americà, i Catalán, sueca, van morir el 12 de març de 2017 mentre realitzaven una visita de camp amb representants de Kamwina Nsapu, una milícia activa de Kasai el responsable de la qual, Jean-Pierre Mponde, va ser assassinat per soldades de l’exèrcit congolès a l’agost de 2016.