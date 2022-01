L'informe sobre la investigació de les festes al 10 de Downing Street en ple confinament acusa el govern de Boris Johnson "d'errades de lideratge i criteri". El document elaborat per l'alta funcionària Sue Gray apunta que "el comportament d'algunes de les trobades és difícil de justificar" i que "alguns dels esdeveniments no s'haurien d'haver celebrat". D'altres, diu el text, es podrien haver celebrat, però "no en la manera en què es van desenvolupar". "En alguns moments sembla que hi va haver poca reflexió tenint en compte el que estava passant al país", diu l'informe, que critica també que les trobades no respectaven els "alts estàndards que s'esperen en un lloc de feina en el si del govern".

La residència de Johnson va acollir dues festes més en ple dol pel duc d’Edimburg D'altra banda, el document critica "l'excessiu" consum d'alcohol a les trobades perquè "no és apropiat en el lloc de feina". "S'han de prendre accions per garantir que tots els departaments del govern tenen una política clara i robusta sobre el consum d'alcohol al lloc de feina", diu el text. L'informe, un cop ja en mans del govern britànic, s'ha publicat parcialment aquest dilluns i no inclou les parts investigades per la policia. Johnson es disculpa i promet canvis a Downing Street En una intervenció a la Cambra dels Comuns, Johnson s'ha disculpat i ha dit entendre "l'enuig" de la població per les festes en ple confinament. Així, el primer ministre britànic ha assegurat que cal "aprendre d'aquests esdeveniments" i que es revisaran els codis de conducta de Downing Street per corregir els problemes d'estructures i rendició de comptes que apunta l'informe. Entre les mesures, Johnson ha anunciat la creació d'una oficina de primer ministre al 10 de Downing Street amb un secretariat permanent. "Ho arreglaré", ha insistit el primer ministre britànic, que ha defugit comprometre's a publicar l'informe complet un cop acabi la investigació policial.