L’expresident dels Estats Units Donald Trump va tornar a comparèixer ahir davant dels seus simpatitzants per prometre fins i tot amnisties als participants en l’assalt al Capitoli el gener de l’any passat en l’hipotètic cas que decideixi presentar-se i guanyi les eleccions del 2024. La insurrecció de l’any passat va ser protagonitzada per centenars de simpatitzants de Trump per intentar invalidar la certificació dels resultats de les eleccions presidencials del novembre del 2020, en què el magnat va acabar derrotat davant de l’actual president dels Estats Units, Joe Biden. Fins ara han estat arrestades més de 725 persones en relació amb l’atac, de les quals 165 s’han declarat culpables i almenys 70 han estat condemnades o estan en procés.

Durant un mítng a Texas, Trump va assegurar davant dels seus partidaris que tractarà «amb justícia» els acusats si finalment es presenta i acaba reelegit. «Si em presento i si guanyo tractaré la gent del 6 de gener amb justícia. I si fan falta amnisties, les concediré. Els han tractat amb una molta injustícia», va assenyalar l’expresident, que en cap moment va anunciar directament la seva intenció de presentar-se als comicis de 2024.